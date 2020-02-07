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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 10:03

Си Цзиньпин рассказал Трампу об успехах Китая в борьбе с коронавирусом

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Меры властей Китая по борьбе с новым типом коронавируса уже дают результаты, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в телефонной беседе с президентом США Дональдом Трампом.

Китайский руководитель отметил, что этом стало возможным благодаря "максимальным усилиям властей и всего народа страны с самого начала обнаружения заболевания". Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай располагает всеми возможностями для победы над вспышкой новой пневмонии.

Новый коронавирус в Китае

"В настоящее время работа по преодолению распространения эпидемии вступила в ключевую стадию. Всемирная организация здравоохранения с профессиональных позиций неоднократно предостерегала все страны мира против чрезмерной реакции на заболевание. Надеюсь, что американская сторона спокойно оценит ситуацию и разумно сформулирует, и скорректирует ответные меры. США и Китай могут поддерживать связь и укреплять координацию для совместной профилактики и борьбы с коронавирусом", - сказал китайский лидер.

Си Цзиньпин выразил надежду, что подписанное между двумя странами соглашение по первой фазе урегулирования торговых споров будет выполняться, говорится в сообщении о беседе, распространенном МИД КНР. Трамп в ответ заметил, что Соединенные Штаты готовы вместе с Китаем работать над реализацией соглашения, чтобы совместно продвигать вперед отношения между двумя странами.

По последним данным Госкомитета КНР по делам здравоохранения (по состоянию на 00:00 часов по местному времени пятницы, 7 февраля, или 19:00 четверга, 6 февраля по Москве), число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 31,161 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 636 случаях.

Си Цзиньпин Дональд Трамп Китай США

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