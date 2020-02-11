Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 18:21

Сроки продажи пакета ЦБ в Сбербанке и число лотов будут зависеть от наполнения ФНБ

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Сроки реализации пакета ЦБ РФ в Сбербанке России, а также определение количества лотов акций для продажи будут зависеть от наполнения Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Банка России.

"Акции будут проданы по рыночной стоимости, формула определения которой указана в законе. Средневзвешенная цена за шесть полных месяцев до даты первой сделки. Эта цена будет применяться в отношении всего пакета", - отметили в ЦБ.

В пресс-службе "Интерфаксу" также сообщили, что законопроект предполагает, что до конца 2022 года Банк России должен будет реализовать выкупленные по оферте акции.

ЭкономикаЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимостиЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимостиЧитать подробнее

"Кандидаты в набсовет Сбербанка должны быть выдвинуты до 18 марта, Банк России ведет консультации с правительством и АП (администрацией президента - ИФ) по данному вопросу. Предварительно предполагается, что количество сотрудников Банка России в составе следующего набсовета сократится до трех человек", - сообщили в ЦБ.

Сейчас в набсовет Сбербанка входят пять представителей ЦБ.

"В соответствии с законом о ЦБ 700 млрд рублей предполагается включить в состав доходов Банка России за 2020 год в рамках общего режима, оставшиеся доходы в рамках специального режима будут направлены в казну частично в форме денежных средств, частично в форме передачи в казну требований к Сбербанку по субординированному займу и к ВЭБу по депозиту", - отметили в пресс-службе ЦБ. Там также сообщили, что обсуждение законопроекта о продаже акций Сбербанка предполагается провести на заседании правительства в четверг.

Ранее во вторник ЦБ и Минфин объявили, что разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств ФНБ по рыночной стоимости.

Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил журналистам, что речь идет о ликвидных средствах ФНБ сверх 7%-го порога.

ЦБ владеет 50% + 1 акция уставного капитала Сбербанка (52,3% обыкновенных акций). Разговоры о возможной передаче этой доли государству (как в 2002 году РФ была передана в обмен на ОФЗ доля Банка России в другом госбанке - ВТБ ) шли давно, но до практической плоскости они не доходили, а все ключевые фигуры в разные годы идею так или иначе критиковали (Сергей Игнатьев, Герман Греф, Игорь Шувалов и т.д.). В очередной раз тема вернулась на повестку в октябре прошлого года, когда вопрос в ходе заседания комитета Госдумы по финансовому рынку поднял его руководитель Анатолий Аксаков. Вскоре замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил, что практического решения у вопроса передачи доли ЦБ в Сбербанке правительству пока нет.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью "Интерфаксу" заявляла, что ЦБ не обсуждает передачу акций Сбербанка государству. "Речь именно о продаже", - говорила она. При этом источники Reuters сообщали, что именно средства ФНБ планируется использовать в сделке. В итоге они вернутся государству: ЦБ зафиксирует прибыль (так как рыночная цена акций Сбербанка гораздо выше той, по которой они учтены на балансе Банка России), а ее поднимут в бюджет, объяснял ранее собеседник агентства.

ЦБ РФ Сбербанк ФНБ

Новости по теме

Новости

Запуск газопровода Nord Stream 2 наметили на конец 2020 года

"Балтика", Heineken и AB InBev Efes выходят из российского Союза пивоваров

"Балтика", Heineken и AB InBev Efes выходят из российского Союза пивоваров

Сбербанк пока не планировал снижать ставки по ипотеке

Голодец станет зампредом правления Сбербанка

ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости

ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости

"Роснефть" в 2019 году выплатила рекордные дивиденды в 283 млрд руб.

Сечин анонсировал рост ВВП на 2% в год благодаря проекту "Восток Ойл"

Сечин анонсировал рост ВВП на 2% в год благодаря проекту "Восток Ойл"

"Ростелеком", "Открытие" и "ЛУКОЙЛ" опробуют оплату с использованием биометрии на АЗС

"Ростелеком", "Открытие" и "ЛУКОЙЛ" опробуют оплату с использованием биометрии на АЗС

ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,9%

Специалисты в области логистики спрогнозировали глобальную рецессию в 2020 году

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');