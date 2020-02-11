Сроки продажи пакета ЦБ в Сбербанке и число лотов будут зависеть от наполнения ФНБ

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Сроки реализации пакета ЦБ РФ в Сбербанке России, а также определение количества лотов акций для продажи будут зависеть от наполнения Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Банка России.

"Акции будут проданы по рыночной стоимости, формула определения которой указана в законе. Средневзвешенная цена за шесть полных месяцев до даты первой сделки. Эта цена будет применяться в отношении всего пакета", - отметили в ЦБ.

В пресс-службе "Интерфаксу" также сообщили, что законопроект предполагает, что до конца 2022 года Банк России должен будет реализовать выкупленные по оферте акции.

"Кандидаты в набсовет Сбербанка должны быть выдвинуты до 18 марта, Банк России ведет консультации с правительством и АП (администрацией президента - ИФ) по данному вопросу. Предварительно предполагается, что количество сотрудников Банка России в составе следующего набсовета сократится до трех человек", - сообщили в ЦБ.

Сейчас в набсовет Сбербанка входят пять представителей ЦБ.

"В соответствии с законом о ЦБ 700 млрд рублей предполагается включить в состав доходов Банка России за 2020 год в рамках общего режима, оставшиеся доходы в рамках специального режима будут направлены в казну частично в форме денежных средств, частично в форме передачи в казну требований к Сбербанку по субординированному займу и к ВЭБу по депозиту", - отметили в пресс-службе ЦБ. Там также сообщили, что обсуждение законопроекта о продаже акций Сбербанка предполагается провести на заседании правительства в четверг.

Ранее во вторник ЦБ и Минфин объявили, что разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств ФНБ по рыночной стоимости.

Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил журналистам, что речь идет о ликвидных средствах ФНБ сверх 7%-го порога.

ЦБ владеет 50% + 1 акция уставного капитала Сбербанка (52,3% обыкновенных акций). Разговоры о возможной передаче этой доли государству (как в 2002 году РФ была передана в обмен на ОФЗ доля Банка России в другом госбанке - ВТБ ) шли давно, но до практической плоскости они не доходили, а все ключевые фигуры в разные годы идею так или иначе критиковали (Сергей Игнатьев, Герман Греф, Игорь Шувалов и т.д.). В очередной раз тема вернулась на повестку в октябре прошлого года, когда вопрос в ходе заседания комитета Госдумы по финансовому рынку поднял его руководитель Анатолий Аксаков. Вскоре замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил, что практического решения у вопроса передачи доли ЦБ в Сбербанке правительству пока нет.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью "Интерфаксу" заявляла, что ЦБ не обсуждает передачу акций Сбербанка государству. "Речь именно о продаже", - говорила она. При этом источники Reuters сообщали, что именно средства ФНБ планируется использовать в сделке. В итоге они вернутся государству: ЦБ зафиксирует прибыль (так как рыночная цена акций Сбербанка гораздо выше той, по которой они учтены на балансе Банка России), а ее поднимут в бюджет, объяснял ранее собеседник агентства.