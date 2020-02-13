Силуанов назвал источники финансирования мер соцподдержки из послания Путина

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Профинансировать дополнительные меры соцподдержки из послания президента Федеральному собранию помогут нефтегазовые дополнительные доходы, включая дивиденды, а также доходы от сделки по покупке пакета Сбербанка у Банка России, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

Он добавил, что рост этих расходов не изменит запланированный уровень профицита бюджета в 2020 году.

"Впервые законопроект предусматривает внесение изменений в показатели трехлетки: ранее, когда изменения вносили в ходе исполнения бюджета в его показатели, затрагивался только один год. Сегодня рассматриваем поправки в трехлетний период с тем, чтобы сразу определить источники финансирования задач, поставленных в послании президента Федеральному собранию. Законопроект подготовлен с учетом предварительных итогов социально-экономического развития за прошлый год и изменений на мировых финансовых товарных рынках, с которыми сталкиваемся в текущем году", - сказал министр.

По его словам, дополнительные меры социальной поддержки повлияют на прогноз социально-экономического развития в текущем году, соответственно увеличится динамика реальных располагаемых доходов населения по сравнению с начальным прогнозом. Пересмотрен и повышен прогноз потребительского спроса. "В этой связи, учитывая оценку воздействия на экономку, был пересчитан прогноз темпов роста экономического развития в текущем году с 1,7% до 1,9%", - отметил министр.

Уточнение прогноза социально-экономического развития повлиял и на изменение доходов федерального бюджета. "Мы пересмотрели доходы в сторону увеличения и в текущем году предусматриваем рост по сравнению с цифрами, учтёнными в бюджете, на 214 млрд рублей, в последующие годы рост составит 645 млрд рублей и 755 млрд рублей, соответственно", - пояснил Силуанов.

В первую очередь, отметил он, рост происходит за счет ненефтегазовых доходов, дополнительных поступлений налогов и таможенных платежей, в том числе, увеличение связано с ростом собираемости доходов.

"Также предусмотрен рост доходов от поступления дивидендов. Окончательное решение по этому вопросу будет приниматься правительством по отдельным решениям. Такие предложения мы подготовим в правительство", - сказал министр.

Кроме того, сказал Силуанов, при формировании дополнительных доходов бюджета учитывается и законопроект, который является частью пакета и вносится вместе с проектом поправок - о приобретении правительством пакета акций Сбербанка у ЦБ.

"Направляем на это мероприятие средства Фонда национального благосостояния, которые превышают 7%-й уровень (от ВВП - ИФ), сверх которого имеем возможность инвестировать средства. Это хорошая инвестиция, доходная инвестиция. С другой стороны, эта инвестиция позволяет нам за счёт прибыли, которую мы получим от ЦБ, дополнительно получить средства в федеральный бюджет и использовать их на задачи, поставленные в послании президента", - пояснил Силуанов. Как сообщалось, ЦБ в результате сделки отразит прибыль в размере около 2,45 трлн рублей, из них порядка 1,25 трлн рублей перечислит в бюджет денежными средствами.

Глава Минфина отметил, что использование доходов от сделки на увеличение доходов федерального бюджета позволит не менять бюджетные принципы и бюджетные правила для того, чтобы профинансировать новые задачи, поставленные в послании.

"Профицит бюджета практически не меняется, он сохраняется в процентном соотношении к ВВП таким, как был учтён в бюджете на текущий год (0,8% ВВП. - ИФ.)", - заключил министр.