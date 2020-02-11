Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 14:24

ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости

Минфин и Банк России разработали законопроект о выкупе доли регулятора в Сбербанке за счет ФНБ

ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости
Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.

Позже министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил журналистам, что речь идет о ликвидных средствах ФНБ сверх 7%-ого порога. "Инвестиции в акции Сбербанка соответствуют целям управления ФНБ - обеспечению сохранности вложенных средств и стабильного дохода от их размещения. Выкуп доли не отменяет наших планов по инвестированию ФНБ в инфраструктурные проекты", - сказал также он.

Законопроект предусматривает выставление Банком России оферты миноритариям при продаже первой части пакета.

"В связи с уникальными условиями предстоящей сделки в законопроекте предусмотрены особенности применения федерального закона "Об акционерных обществах", касающиеся направления обязательного предложения миноритарным акционерам о выкупе акций. Законопроектом предполагается, что такое предложение будет сделано Банком России миноритарным акционерам Сбербанка единовременно при продаже первой части пакета акций по цене аналогичной цене продажи", - отмечается в сообщении Минфина.

Как отметил Силуанов, Минфин и Банк России солидарны в вопросах поддержки приоритетов, стратегии банка. "Мы видим необходимость сохранения политики его развития. Естественно, смена контролирующего акционера никак не повлияет на гарантии государства по вкладам граждан", - подчеркнул министр.

В сообщении Минфина отмечается, что так как Сбербанк - крупнейший финансовый институт в России, в том числе по оказанию финансовых услуг населению, целесообразно сохранить значимое участие государства в его капитале.

Ожидаемая дивидендная доходность его акций по итогам 2019 года значительно превысит стоимость заимствований на рынке ОФЗ, говорится в сообщении, таким образом, использование средств ФНБ на выкуп акций соответствуют целям управления фондом.

Ренессанс старой темы

ЦБ владеет 50% + 1 уставного капитала Сбербанка (52,3% обыкновенных акций). Разговоры о возможной передаче этой доли государству (как в 2002 году РФ была передана в обмен на ОФЗ доля Банка России в другом госбанке - ВТБ ) шли давно, но до практической плоскости они не доходили, а все ключевые фигуры в разные годы идею так или иначе критиковали (Сергей Игнатьев, Герман Греф, Игорь Шувалов и т.д.). В очередной раз тема вернулась на повестку в октябре 2019 года, когда вопрос в ходе заседания комитета Госдумы РФ по финансовому рынку поднял его руководитель Анатолий Аксаков. Вскоре замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил, что практического решения у вопроса передачи доли ЦБ в Сбербанке правительству пока нет.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью "Интерфаксу" заявила, что ЦБ не обсуждает передачу акций Сбербанка государству. "Речь именно о продаже", - сказала она. Министр финансов Антон Силуанов также подтверждал журналистам, что возможность выкупа правительством РФ у Банка России его доли в Сбербанке обсуждается, пока не публично.

В конце 2019 года агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что в сделке по выкупу акций Сбербанка у ЦБ планируется использовать средства ФНБ. В итоге эти деньги вернутся государству: ЦБ зафиксирует прибыль (так как рыночная цена акций Сбербанка гораздо выше той, по которой они учтены на балансе Банка России), а ее поднимут в бюджет, объясняет собеседник агентства.

В конце января 2020 года Моисеев заявил, что схема перехода акций Сбербанка от ЦБ к правительству РФ практически доработана и обсуждаются детали.

Исходя из котировок на "Московской бирже", текущая рыночная стоимость пакета ЦБ в Сбербанке - около 2,8 трлн рублей. Это примерно треть от объема ФНБ на начало февраля (7,84 трлн рублей).

ЦБ РФ Минфин Сбербанк ФНБ

Новости по теме

Новости

Сбербанк пока не планировал снижать ставки по ипотеке

Голодец станет зампредом правления Сбербанка

"Роснефть" в 2019 году выплатила рекордные дивиденды в 283 млрд руб.

Сечин анонсировал рост ВВП на 2% в год благодаря проекту "Восток Ойл"

Сечин анонсировал рост ВВП на 2% в год благодаря проекту "Восток Ойл"

"Ростелеком", "Открытие" и "ЛУКОЙЛ" опробуют оплату с использованием биометрии на АЗС

"Ростелеком", "Открытие" и "ЛУКОЙЛ" опробуют оплату с использованием биометрии на АЗС

ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,9%

Специалисты в области логистики спрогнозировали глобальную рецессию в 2020 году

В Белоруссии заявили о планах покупать у России нефть по цене 83-85% от мировой

Расходы американцев в День святого Валентина в 2020 году поставят новый рекорд

Расходы американцев в День святого Валентина в 2020 году поставят новый рекорд

У половины получателей микрозаймов в конце года долговая нагрузка превышала 50%

У половины получателей микрозаймов в конце года долговая нагрузка превышала 50%
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');