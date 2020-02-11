ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости

Минфин и Банк России разработали законопроект о выкупе доли регулятора в Сбербанке за счет ФНБ

Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.

Позже министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил журналистам, что речь идет о ликвидных средствах ФНБ сверх 7%-ого порога. "Инвестиции в акции Сбербанка соответствуют целям управления ФНБ - обеспечению сохранности вложенных средств и стабильного дохода от их размещения. Выкуп доли не отменяет наших планов по инвестированию ФНБ в инфраструктурные проекты", - сказал также он.

Законопроект предусматривает выставление Банком России оферты миноритариям при продаже первой части пакета.

"В связи с уникальными условиями предстоящей сделки в законопроекте предусмотрены особенности применения федерального закона "Об акционерных обществах", касающиеся направления обязательного предложения миноритарным акционерам о выкупе акций. Законопроектом предполагается, что такое предложение будет сделано Банком России миноритарным акционерам Сбербанка единовременно при продаже первой части пакета акций по цене аналогичной цене продажи", - отмечается в сообщении Минфина.

Как отметил Силуанов, Минфин и Банк России солидарны в вопросах поддержки приоритетов, стратегии банка. "Мы видим необходимость сохранения политики его развития. Естественно, смена контролирующего акционера никак не повлияет на гарантии государства по вкладам граждан", - подчеркнул министр.

В сообщении Минфина отмечается, что так как Сбербанк - крупнейший финансовый институт в России, в том числе по оказанию финансовых услуг населению, целесообразно сохранить значимое участие государства в его капитале.

Ожидаемая дивидендная доходность его акций по итогам 2019 года значительно превысит стоимость заимствований на рынке ОФЗ, говорится в сообщении, таким образом, использование средств ФНБ на выкуп акций соответствуют целям управления фондом.

Ренессанс старой темы

ЦБ владеет 50% + 1 уставного капитала Сбербанка (52,3% обыкновенных акций). Разговоры о возможной передаче этой доли государству (как в 2002 году РФ была передана в обмен на ОФЗ доля Банка России в другом госбанке - ВТБ ) шли давно, но до практической плоскости они не доходили, а все ключевые фигуры в разные годы идею так или иначе критиковали (Сергей Игнатьев, Герман Греф, Игорь Шувалов и т.д.). В очередной раз тема вернулась на повестку в октябре 2019 года, когда вопрос в ходе заседания комитета Госдумы РФ по финансовому рынку поднял его руководитель Анатолий Аксаков. Вскоре замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил, что практического решения у вопроса передачи доли ЦБ в Сбербанке правительству пока нет.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью "Интерфаксу" заявила, что ЦБ не обсуждает передачу акций Сбербанка государству. "Речь именно о продаже", - сказала она. Министр финансов Антон Силуанов также подтверждал журналистам, что возможность выкупа правительством РФ у Банка России его доли в Сбербанке обсуждается, пока не публично.

В конце 2019 года агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что в сделке по выкупу акций Сбербанка у ЦБ планируется использовать средства ФНБ. В итоге эти деньги вернутся государству: ЦБ зафиксирует прибыль (так как рыночная цена акций Сбербанка гораздо выше той, по которой они учтены на балансе Банка России), а ее поднимут в бюджет, объясняет собеседник агентства.

В конце января 2020 года Моисеев заявил, что схема перехода акций Сбербанка от ЦБ к правительству РФ практически доработана и обсуждаются детали.

Исходя из котировок на "Московской бирже", текущая рыночная стоимость пакета ЦБ в Сбербанке - около 2,8 трлн рублей. Это примерно треть от объема ФНБ на начало февраля (7,84 трлн рублей).