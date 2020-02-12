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Польша запросила у Газпрома документы для расследования о Nord Stream 2

Ранее польский регулятор - UOKIK - оштрафовал французскую Engie Energy в рамках этого расследования

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Польский антимонопольный регулятор UOKIK, ранее оштрафовавший французскую Engie Energy в рамках расследования в отношении "Северного потока 2" за отказ от сотрудничества на десятки миллионов евро, обратился за информацией к "Газпрому" .

ЭкономикаПольша оштрафовала французскую Engie из-за "Северного потока 2"Польша оштрафовала французскую Engie из-за "Северного потока 2"Читать подробнее

"15 января 2020 года "Газпром" получил уведомление от Польского комитета по конкуренции с запросом информации и документов для проведения расследования", - говорится в меморандуме нового выпуска еврооблигаций "Газпрома".

Антимонопольный орган Польши в 2018 году инициировал антимонопольное расследование относительно предполагаемой концентрации ПАО "Газпром" и европейских партнеров-кредиторов в ходе реализации проекта "Северный поток 2" (по основанию "создание совместного предприятия без получения предварительного согласия президента UOKIK"). "Газпром" в том же году направил UOKIK возражения по его позиции и ходатайствовал о прекращении процедуры антимонопольного расследования. Польский антимонопольный орган придерживается позиции, что заключенные в апреле 2018 году финансовые соглашения по проекту преследуют ту же цель, что и создание совместного предприятия и, соответственно, требуют согласия UOKIK.

Ранее UOKIK выпустил "Заявление о возражениях" на заявку о формировании консорциума "Северный поток 2" ввиду того, что сделка может привести к ограничению конкуренции и дальнейшему укреплению переговорных позиций ПАО "Газпром" по отношению к клиентам в стране. В результате из-за позиции Польши иностранным партнерам и "Газпрому" не удалось создать компанию-оператора для строительства "Северного потока 2", как в случае со строительством "Северного потока 1". В итоге газопровод строит 100-процентная дочерняя компания "Газпрома" Nord Stream 2 AG, а европейские партнеры финансируют проект как кредиторы.

В ноябре 2019 года UOKIK оштрафовал французскую Engie Energy за "упорный и безосновательный отказ" предоставить информацию для расследования. О штрафах польского регулятора в отношении других участников проекта не сообщалось. К примеру, германская Wintershall Dea комментировала, что находится в диалоге с польским регулятором.

Газпром Engie Energy UOKIK Польша Северный поток 2 Nord Stream 2 AG

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