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Польша пригрозила "Газпрому" штрафом в 50 млн евро за отказ сотрудничать по делу Nord Stream 2

Польша пригрозила "Газпрому" штрафом в 50 млн евро за отказ сотрудничать по делу Nord Stream 2
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Польский антимонопольный регулятор UOKiK возбудил дело в отношении "Газпромa" из-за отсутствия сотрудничества в ходе антимонопольного расследования.

По заявлению UOKiK, "Газпрому" грозит штраф в размере до 50 млн евро за непредоставление информации (независимо от последствий, вытекающих из разбирательства).

Информацию о запросе UOKIK "Газпром" раскрывал еще в феврале, и "Газпром" свой ответ направил, сообщала российская компания.

Антимонопольный орган Польши в 2018 году инициировал расследование относительно предполагаемой концентрации ПАО "Газпром" и европейских партнеров-кредиторов в ходе реализации проекта "Северный поток 2" (по основанию "создание совместного предприятия без получения предварительного согласия президента UOKIK"). "Газпром" в том же году направил UOKIK возражения на его позицию и ходатайствовал о прекращении процедуры антимонопольного расследования. Польский регулятор придерживается позиции, что заключенные в апреле 2018 году финансовые соглашения по проекту преследуют ту же цель, что и создание совместного предприятия и, соответственно, требуют согласия UOKIK.

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В начале 2020 года UOKiK обратился к "Газпрому" с требованием предоставить документы, имеющие отношение к делу.

"Речь шла о контрактах, заключенных дочерней компанией "Газпромa" с остальными компаниями, финансирующими строительство "Северный поток 2". Касалось это, прежде всего, контрактов на транспортировку, распределение, продажу, поставку и хранение газового топлива. Несмотря на возложенную обязанность сотрудничать с UOKiK, компания не предоставила такую информацию", - говорится в пресс-релизе ведомства.

"Газпром" несколько раз отказывался предоставлять документы, существенные для проводимого нами расследования. "Газпром" не может действовать вне закона, поэтому я возбудил против "Газпромa" дело о наложении штрафа за непредоставление информации во время проводимого разбирательства. По закону компании грозит финансовый штраф в размере до 50 млн евро", - приводится в сообщении комментарий председателя UOKiK Томаша Хрустны.

В ноябре 2019 года UOKIK оштрафовал французскую Engie Energy за "упорный и безосновательный отказ" предоставить информацию для расследования. О штрафах польского регулятора в отношении других участников проекта не сообщалось. К примеру, немецкаяя Wintershall Dea отмечала, что находится в диалоге с польским регулятором.

Газпром Польша Северный поток 2 Nord Stream 2

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