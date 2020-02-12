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"Ведомости" отметили сокращение штата "АвтоВАЗа" седьмой год подряд

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В 2019 году численность штата "АвтоВАЗа"снизилась на 8%, с 38 070 до 35 028 человек, штат компании сокращается семь лет подряд, пишут "Ведомости". Газета ссылается на презентацию президента компании Ива Каракатзаниса.

Представитель "АвтоВАЗа" объяснил, что в прошлом году персонал сократился за счет выхода сотрудников на пенсию или увольнений по собственному желанию. В предыдущие годы компания проводила сокращения штата, самые массовые прошли в 2008–2009 годах - на 30 000 человек - и в 2014–2015 годах – более чем на 20 000 человек.

Иногда компания мотивировала желающих уволиться, предлагая выплатить до пяти средних зарплат, рассказал председатель профсоюза предприятия Сергей Зайцев.

В 2020 году "АвтоВАЗ" не планирует сокращений, но продолжит набор в службу инжиниринга, штат которой за последние три года пополнило вырос на 1100 новых специалистов, сказал представитель завода.

В 2019 году завод "АвтоВАЗа" в Тольятти сократил производство на 8,7% до 413 000 машин в связи со снижением заказов от партнеров, говорится в презентации. Производство в Ижевске, где завод выпускает машины семейства Lada Vesta, снизился на 2,2% до 128 000 единиц.

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) ожидает в 2020 году сокращения российского рынка легковых и легких коммерческих автомобилей. По ее данным, в 2019 году рынок снизился на 2,3%, а в 2017–2018 годах рос двузначными темпами, восстанавливаясь после двукратного падения в 2013–2016 годах. Продажи Lada в 2019 году в России выросли на 0,6% до 362 356 машин.

АвтоВАЗ АЕБ Тольятти Ижевск Ив Каракатзанис

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