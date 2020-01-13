"АвтоВАЗ" на снижающемся авторынке в 2019 г. увеличил продажи на 0,6%

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" на снизившемся за 2019 год авторынке РФ увеличил продажи автомобилей Lada на 0,6%, до 362,356 тысяч штук. Об этом сообщил исполнительный вице-президент компании по продажам и маркетингу Lada Оливье Морне журналистам в понедельник.

Доля рынка Lada в сегментах легковых машин и LCV, по данным компании, составила 20,6%, что является самым высоким показателем с 2012 года. В сегменте легковых машин бренд занял долю в 21,7%, что компания также называет рекордом за 8 лет.

"Рынок РФ в 2019 году должен достичь отметки в 1,76 млн проданных автомобилей за год, что несколько меньше прошлого (2018 - ИФ) года, когда финальная цифра была 1,8 млн штук. Так что мы видим снижение общих объемов рынка на уровне более 2%, то есть небольшое снижение после нескольких лет роста", - сказал Морне.

Три модели Lada вошли в десятку самых продаваемых в РФ машин. Первое и второе место по стране заняли Lada Granta (продано 135,831 тыс. машин, рост в годовом выражении на 27,8%) и Vesta (реализовано 111,459 тыс. машин, рост на 2,9%) соответственно, седьмое место - у Lada Largus (52,397 тыс. машин, динамику к прошлому год компания не привела).

По данным компании, 183,909 тыс. автомобилей (50,8% от всех продаж Lada в прошлом году) было реализовано в десяти регионах РФ, лидирующих по продажам бренда. Так, в Москве и Подмосковье было продано 32,926 автомобилей (9,1%), в Самарской области - 31,813 тыс. (8,8%), в Татарстане - 20,591 тыс. шт. (5,7%), в Санкт-Петербурге и Ленинградской области - 18,168 тыс. шт. (5%), в Башкирии - 15,164 тыс. машин (4,2%).

По данным "АвтоВАЗа", в РФ работает 301 дилерский центр Lada, 14 из которых открыты в 2019 году.

Экспортные продажи Lada за 3 года выросли втрое, до 50 тыс. машин. Бренд лидирует на ряде экспортных рынков в СНГ. Так, продажи в Белоруссии по итогам 2019 года составили 16 тыс. машин с долей рынка 25,7% (рост на 15 п.п. за 2 года), в Казахстане - 15 тыс. шт. при доле рынка 21,8%. В этих странах бренд занял лидирующие позиции по продажам в штуках. В Узбекистане - второе место (6,6 тыс. шт., рост в 10 раз за 2 года). Также, по данным "АвтоВАЗа", благодаря запуску новой Granta в 2019 году удалось на 25% нарастить продажи в Египте и на 38% - в Азербайджане, где бренд лидирует. Кроме того, в прошлом году компания вышла на рынок Монголии.

Приоритетами на 2020 год "АвтоВАЗ" считает поддержание и возможное увеличение лидирующей доли рынка, развитие продаж автомобилей с автоматической трансмиссией, интеграция Niva в модельный ряд Lada, развитие дилерской сети, повышение качества обслуживания клиентов и открытие новых возможностей в экспорте.