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"АвтоВАЗ" поднимет цены на все модели Lada на 2% в 2020 году

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Цены на все модели автомобилей Lada вырастут в среднем на 2% с нового года, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на дилеров.

Седан самого продаваемого в РФ семейства автомобилей Granta будет стоить от 455,9 тыс. руб. и подорожает на 2,5% (11 тыс. руб.). Цена на Vesta в базовой комплектации вырастет на 3,8% (23 тыс. руб.), до 629,9 тыс. руб. Высокий хетчбэк Xray прибавит в цене 0,8% (5 тыс. руб.), его стоимость составит 619,9 тыс. руб., трехдверный внедорожник Lada 4x4 подорожает на 2,9% (15 тыс. руб.), до 538,9 руб. Самый дорогой автомобиль в модельном ряду Lada - седан Vesta Sport - прибавит в цене в базовой версии 1,5% (15 тыс. руб.) и будет стоить 1,0429 млн руб.

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В январе "АвтоВАЗ" поднимал цены примерно на 3% - главным образом из-за роста ставки НДС до 20%.

"Всего в течение 2019 года рекомендованные розничные цены менялись трижды. Второе повышение произошло в июле, третье - в августе. Оба раза цены увеличивались в среднем на 1%", - напоминает издание.

Представитель "АвтоВАЗа" от комментариев отказался, отмечают "Ведомости".

По данным Ассоциации европейского бизнеса, по итогам 11 месяцев в РФ продано 326,654 тыс. машин Lada (+0,6% к прошлому году). Бренд занимает 20,7% рынка.

АвтоВАЗ Lada

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