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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 07:02

Рубль вырос к доллару и евро на усилении интереса к риску и дорожающей нефти

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Доллар и евро снижаются на Московской бирже в среду утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря росту интереса инвесторов к рисковым активам и дорожающей второй день подряд нефти.

Первые сделки по доллару прошли в диапазоне 63,15-63,26 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 63,17 руб. (-20 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 68,9 руб. (-31 копейка). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 24,95 копейки к уровню закрытия вторника, до 65,75 рубля.

Доллар при этом оказался на 77,65 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 86,84 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов благодаря росту интереса инвесторов к рисковым активам на сигналах замедления темпов распространения китайского коронавируса.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени среды (19:00 вторника по московскому времени) число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 44653 человека, смертельный исход зафиксирован в 1113 случаях, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР. Агентство Bloomberg отмечает, комментируя новые данные, что число новых случаев заболевания в провинции Хубей снизилось до минимального в этом месяце уровня, а число подозрений на случаи заражения по всей территории Китая упало на 5 тыс. - до 16 тыс.

Председатель ФРС США Джером Пауэлл, представивший полугодовой доклад о денежно-кредитной политике в Комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США во вторник, заявил, что распространение коронавируса будет иметь последствия для китайской экономики в первом квартале 2020 года и, возможно, для американской экономики. По его словам, пока слишком рано делать выводы о том, приведет ли эпидемия к устойчивым и значительным изменениям в экономике США. "Сейчас мы не можем оценить экономические последствия", - отметил он, добавив, что "Китай принял очень серьезные меры для борьбы с коронавирусом".

В докладе ФРС, опубликованном в минувшую пятницу, отмечалось, что спад в КНР в результате эпидемии коронавируса может распространиться на Штаты и глобальные рынки "за счет сокращения аппетита к риску, укрепления доллара США, а также снижения объемов торговли и цен на сырье".

Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, выступая в Европарламенте во вторник, в отличие от Пауэлла, не затрагивала тему китайской эпидемии. Она сфокусировалась на том, что мягкая денежно-кредитная политика ЕЦБ негативно влияет на доход от сбережений и толкает вверх цены активов. Лагард вновь призвала правительства государств еврозоны принять меры для стимулирования экономического подъема.

"Чем дольше остаются в силе стимулирующие меры ЕЦБ, тем выше риск того, что побочные эффекты станут более выраженными, - заявила Лагард. - Когда процентные ставки находятся на низком уровне, бюджетные стимулы могут быть высокоэффективными: они могут поддержать импульс к росту экономики еврозоны, который, в свою очередь, усилит ценовое давление, что, в конце концов, потребует повышения ставок".

Цены на нефть эталонных марок в среду поднимаются в ожидании решения России относительно рекомендации по сокращению добычи и публикации данных Минэнерго США о запасах.

Апрельские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени подорожали на 1,78% - до $54,97 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на март на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени поднимаются на 1,32% - до $50,6 за баррель.

Трейдеры ожидают решения России относительно рекомендации технического комитета ОПЕК+ по дополнительному сокращению добычи нефти. Во вторник министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что "Россия внимательно изучает рекомендацию технического комитета с целью оценки ситуации и определения взвешенного подхода, основанного на интересе рынка в целом".

Тем временем, данные Американского института нефти (API) показали рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 6 млн баррелей, что может стать максимальным ростом за последние три месяца. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозируют рост на 3,2 млн баррелей. Официальная статистика по запасам будет обнародована министерством энергетики США в среду в 18:30 по Москве.

Служба энергетической информации (Energy Information Administration, EIA) Минэнерго США снизила свой прогноз мирового спроса на нефть и жидкое топливо в первом квартале на 800 тыс. баррелей в сутки до 100,26 млн баррелей в сутки из-за вспышки коронавируса и более теплой зимы.

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