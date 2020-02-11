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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 18:21

ВОЗ присвоила новому коронавирусу официальное название

ВОЗ присвоила новому коронавирусу официальное название
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) присвоила новому коронавирусу, распространившемуся из Китая, официальное название Covid-19, сообщил во вторник глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Официальное название требуется, чтобы предотвратить использование других названий, которые могут быть неточными или стигматизирующими", - заявил глава ВОЗ на пресс-конференции в Женеве. Затем он несколько раз медленно повторил название, которое в ВОЗ присвоили коронавирусу.

Ранее в международной организации распространившуюся из Китая инфекцию именовали "новым коронавирусом 2019 года". "На данный момент все согласны с существующим названием, мы можем с ним работать, оно понятно всем на планете. Так что это хорошее название на этот момент", - заявляла в январе глава отделения пандемических и эпидемических заболеваний ВОЗ Сильвия Брайанд.

Брайанд также говорила, что экстренный комитет ВОЗ соберется и выберет общепризнанное название для новой инфекции из КНР, как только у специалистов организации появится на это время. "Пока мы этого не сделали, потому что на самом деле у нас нет времени", - поясняла она.

Согласно последним данным, в Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени вторника (19:00 понедельника, 10 февраля, по Москве) число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 42,638 человек, смертельный исход зафиксирован в 1,016 случаев. Такую информацию распространил Госкомитет здравоохранения КНР.

В России пока что было подтверждено только два случая заражения новым коронавирусом из Китая, об этом сообщалось в конце января. Одна из инфицированных - это студентка из КНР, которую госпитализировали в Тюмени, а затем выписали. Другой инфицированный также является гражданином Китая, его госпитализировали в Чите.

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Covid-19 ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус Китай

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