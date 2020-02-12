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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 07:02

Boeing в январе не получил ни одного заказа на самолеты

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Американский авиаконцерн Boeing Co в январе не получил ни одного нового заказа, следует из информации на сайте компании.

Компания в прошлом месяце поставила 13 самолетов, включая пассажирские 737 Dreamliner и 777, а также самолеты-заправщики KC-46A для ВВС США. При этом концерн не получил ни одной отмены заказа. В 2019 году Boeing потерял заказы на около 200 самолетов 737 MАX из-за приостановки их полетов после двух авиакатастроф.

В январе прошлого года Boeing получил 45 новых заказов и поставил 46 самолетов.

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Вспышка коронавируса в Китае также может повлиять на спрос со стороны азиатских авиакомпаний, пишет The Wall Street Journal. Распространение заболевания привело к ограничению поездок. Помимо этого, на фоне вспышки коронавируса многие компании отказались от участия в выставке авиакосмической промышленности Singapore Airshow, которая проходит на этой неделе.

Boeing планирует начать переговоры с авиакомпаниями относительно своих новых среднеразмерных самолетов (New Midsize Airplane, NMA) после возобновления полетов 737 MAX, заявил в Сингапуре президент компании по продажам и маркетингу Ихсан Мунир. В прошлом месяце глава Boeing Дэвид Кэлхун решил пересмотреть проект NMA после обсуждений с клиентами.

В январе Boeing передвинул ориентировочный срок возврата в эксплуатацию лайнеров 737 MAX, заявив, что не рассчитывает получить разрешение регуляторов на возобновление полетов ранее середины 2020 года.

Тем временем, европейский конкурент американского концерна Airbus в январе получил рекордное количество новых заказов - 274 - и поставил 31 самолет. Во вторник европейская компания сообщила, что китайские власти разрешили возобновить производство на заводе в Тяньцзине, которое было приостановлено из-за вспышки коронавируса.

В марте 2019 года при крушении Boeing 737 MАX авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек. В октябре 2018 года жертвами крушения 737 MAX индонезийской компании Lion Air стали 189 человек.

Boeing

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