Инженеры Boeing нашли еще одну проблему с ПО самолета 737 MAX

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Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Инженеры американского авиастроительного концерна Boeing выявили новую проблему в программном обеспечении самолетов 737 MAX, которая должна быть устранена до того, как эти самолеты вернуться в эксплуатацию, сообщил руководитель Федерального управления гражданской авиации (FAA) Стив Диксон.

Ранее Диксон сообщил, что сертификационный полет самолета 737 MAX может состояться в ближайшие недели.

По его словам, проблема связана с неверной работой светового индикатора, предупреждающего о неисправности системы продольной балансировки в самолете.

Акции Boeing подскочили на 3,7% на торгах в четверг, сообщает Bloomberg. За последние 12 месяцев их стоимость упала на 15,7%.

Как сообщалось, полеты самолетов Boeing-737 MАX были приостановлены во всем мире в марте 2019 года после двух авиакатастроф, в результате которых погибли 346 человек. Время возврата самолетов в эксплуатацию по-прежнему не определено. В декабре Boeing объявил о приостановке производства самолетов 737 MАX.

В Boeing признали, что катастрофы в Индонезии и Эфиопии произошли после сбоя в работе программного обеспечения системы МCAS, которая регулирует слишком острый угол атаки (подъема носа самолета) в полете. Компания в середине мая заявила, что полностью обновила ПО.

После этого FAA обнаружило новую проблему в Boeing 737 MAX. Она связана с обработкой данных бортовым компьютером и влияла на способность пилотов быстро и легко решать проблему ухода стабилизатора.

Кроме того, осенью несколько авиакомпаний обнаружили микротрещины в местах стыковки крыла с фюзеляжем самолетов Boeing-737 NG. Эта модель - предшественница 737 MAX.