Boeing намерен вернуть в эксплуатацию самолеты 737 MAX в середине 2020 года

Ранее компания планировала получить разрешение на полеты проблемных лайнеров до конца прошлого года

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Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Американская корпорация Boeng рассчитывает получить разрешения от регуляторов на эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX в середине текущего года, говорится в пресс-релизе на сайте компании.

При этом в Boeing подчеркивают, что не могут дать гарантии по срокам и данное заявление является лишь "прогнозом".

"Возвращение MAX к безопасному использованию является нашим приоритетом номер один, и мы уверены, что это произойдет. Мы знаем и сожалеем о продолжающихся трудностях, которые запрет на полеты 737 MAX доставил нашим клиентам, регуляторам, поставщикам и авиапассажирам", - сказано в пресс-релизе компании. В нем также отмечается, что более подробный отчет о работе Boeng по возвращению в эксплуатацию этих самолетов будет обнародован на следующей неделе.

Проблемы с Boeing 737 MAX

Эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX запрещена с марта прошлого года по всему миру после двух катастроф этого лайнера в Индонезии и Эфиопии, жертвами которых в общей сложности стали 346 человек.

В Boeing признали, что авиакатастрофы произошли после сбоя в работе программного обеспечения системы МCAS, которая регулирует угол атаки (подъема носа самолета) в полете. Компания в середине мая заявила, что полностью обновила ПО.

Однако уже после трагедий в Индонезии и Эфиопии был обнаружен ряд новых проблем.

Так, Федеральное управление гражданской авиации США обнаружило в Boeing 737 MAX проблему, связанную с обработкой данных бортовым компьютером. Она влияла на способность пилотов быстро и легко решать проблему ухода стабилизатора.

Несколько дней назад ABC News со ссылкой на источники сообщил, что Boeing приняла решение полностью переписать софт для самолетов 737 MAX. Утверждалось, что это произошло после встречи представителей корпорации и чиновниками из надзорных органов. 20 января в Boeing признали, что обнаружили новую проблему. Во время технической проверки выяснилось, что у самолетов 737 MAX некорректно работает система, проверяющая работоспособность некоторых агрегатов перед полетом.

Кроме того, осенью ряд авиакомпаний по всему миру обнаружил микротрещины в местах стыковки крыла с фюзеляжем самолетов Boeing-737 NG. Эта модель - предшественница 737 MAX.