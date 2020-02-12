Банк "Траст" не увидел прогресса в реструктуризации Utair

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - "Траст" не видит прогресса в реструктуризации долгов авиакомпании "ЮТэйр" (летает под брендом Utair) и готовит альтернативные планы, заявил президент - председатель правления банка Александр Соколов.

"Прогресса по реструктуризации нет. Какая реакция будет у кредиторов, если наступит очередной дефолт, не буду предсказывать - разная может быть", - сказал Соколов журналистам.

"Естественно, компания пока не смогла договориться с клубом кредиторов, не только с нами, по программе реструктуризации. К сожалению, этот процесс, который уже не так мало времени тянется, вынуждает нас всерьез готовить альтернативные сценарии реструктуризации", - добавил он.

Какие это сценарии, глава "Траста" не уточнил.

"Траст" - один из 11 банков, которые в 2015 году выдали балансировавшей на грани банкротства "ЮТэйр" два синдицированных кредита на общую сумму 42,6 млрд рублей. Один из синдкредитов, на 18,9 млрд рублей, выдавался на семь лет, второй, на 23,7 млрд рублей - на 12 лет. По семилетнему кредиту "ЮТэйр" уже трижды допустила дефолт. Также дефолты были допущены по отдельному кредиту Сбербанку - на 17,4 млрд рублей. Все это время "ЮТэйр" пытается договориться о реструктуризации.

Глава Сбербанка Герман Греф заявлял накануне, что окончательного решения по реструктуризации долга "ЮТэйр" пока нет, но "в активной стадии переговорный процесс". В конце прошлого года зампред правления Сбербанка Анатолий Попов заявлял, что согласование плана реструктуризации авиакомпании ожидается к концу первого квартала 2020 года.