"Ютэйр" перевела долги перед Сбербанком на вертолетную "дочку"

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" (летает под брендом Utair) перевело долги по кредиту Сбербанка на свое дочернее АО "ЮТэйр - Вертолетные услуги", следует из материалов компании.

В материалах говорится, что в четверг компании подписали соответствующее соглашение. Оно предусматривает передачу обязательств по кредитному договору от 23 декабря 2015 года. Размер сделки оценивается в 21,3 млрд руб., срок исполнения обязательств по ней - до 22 января 2021 года.

Кроме того, также в четверг "ЮТэйр" подписала дополнительное соглашение к указанному кредитному договору со Сбербанком. Оно, следует из материалов, предполагает изменения в части размера кредита, процентной ставки по нему, дате окончательного погашения и уплате процентов, при этом детали не приводятся. Размер этой сделки оценивается в более 36 млрд рублей. Срок исполнения обязательств по ней - 23 декабря 2032 г.

В 2015 году "ЮТэйр" оказалась на грани банкротства. Перевозчика спас синдикат из 11 банков (крупнейшие - Сбербанк, "Траст", "Россия"), выдавший два синдицированных кредита на 42,6 млрд руб. Отдельный кредит на 17,4 млрд руб. компании предоставил Сбербанк.

Общий долг Utair перед кредиторами, включая держателей рублевых бондов, превышает 75 млрд рублей. С 2018 года компания ведет переговоры о реструктуризации долгов, при этом несколько раз она допускала дефолт по выплате процентов.

"ЮТэйр" входит в топ-10 авиакомпаний РФ по объему пассажиропотока. Компания базируется в московском "Внуково", Санкт-Петербурге, Сургуте, Тюмени. С долей 50,1% ее контролирует АО "АК-инвест" - 100%-ная "дочка" НПФ "Пенсионный выбор", в прошлом принадлежавшая НПФ "Сургутнефтегаз". Другие крупнейшие акционеры - Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%). Остальные 2,7% акций "ЮТэйр" находятся во владении миноритариев.