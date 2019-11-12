Греф пообещал не банкротить авиакомпанию "ЮТэйр"

Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк согласовал план финансового оздоровления авиакомпании "ЮТэйр" и банкротить ее не собирается, сообщил президент - председатель правления кредитной организации Герман Греф. На его заявлении котировки перевозчика на Московской бирже взлетели, на 16:44 бумаги компании дорожали на 12%, до 7,4 рубля.

В 2015 году "ЮТэйр", находившаяся на грани банкротства, получила от 11 банков два синдицированных кредита на общую сумму 42,6 млрд рублей. Сбербанк вошел в синдикат вместе с банками "Россия", "Траст", "Русь", "Уралсиб", "Юникредит", МТС-банком, Московским кредитным банком, Сургутнефтегазбанком, НИКО-банком и Связь-банком.

Кредит на 18,9 млрд рублей был выдан на семь лет, кредит на 23,7 млрд рублей - на 12 лет. В декабре 2018 года и в июне 2019 года авиакомпания допустила дефолт по семилетнему кредиту.

В конце сентября стало известно, что МТС-банк планирует обратиться в суд с заявлением о признании "ЮТэйр" банкротом. В производстве московского арбитража также находится иск МТС-банка, требующего от авиаперевозчика 8,7 млн рублей. Сумма соответствует просроченным процентам, приходящимся на долю банка в семилетнем синдикате.

"Я понимаю, что кто-то из кредиторов поддавливает - это нормальный процесс", - отметил Греф.

Он выразил надежду, что перевозчик сумеет договориться со всеми кредиторами.

На середину сентября 2019 года авиакомпания была должна кредиторам в общей сложности 75,8 млрд рублей. Она продолжает переговоры о реструктуризации задолженности.

"ЮТэйр" входит в топ-10 крупнейших авиакомпаний России. В ее парке 50 среднемагистральных судов Boeing-737 и 15 региональных ATR-72. Крупнейшие акционеры - созданная структурами "Сургутнефтегаза" компания "АК-инвест" (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).