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Зампред ЦБ не исключил продажи выкупленных по оферте акции Сбербанка в рамках SPO

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ может продать выкупленные по оферте акции Сбербанка России в рамках SPO, но не ждет большого объема выкупа, сообщил журналистам первый зампред Банка России Сергей Швецов.

ЦБ выставит оферту миноритариям Сбербанка в связи с продажей правительству доли Банка России.

"Банк России выкупит акции, а потом продаст их. В законе написано, что мы должны продать их до конца 2022 года. Если их будет много, то мы проведем SPO. Если будет немного, то в рынок продадим. Все зависит от объема", - сказал Швецов.

В то же время первый зампред ЦБ отметил, что не считает, что смена основного акционера Сбербанка повлияет на аппетиты инвесторов относительно кредитной организации.

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"Нет концентрации акционерного капитала в одних руках. То есть все пакеты, они достаточно маленькие. Следовательно, если инвестору что-то не нравится, он может это сделать, не дожидаясь оферты, или после того, как оферта закончится. Поэтому мы не предполагаем, что будет большой отклик на эту оферту, но при этом - сколько будет, столько выкупим", - сказал Швецов.

По его мнению, Сбербанк - одна из лучших публичных компаний на рынке. "По оценке аналитиков, оценка акций Сбербанка - выше текущей цены. Дивидендная доходность хорошая. Очень сильное корпоративное управление. Но я, как член совета директоров Сбербанка, могу сказать вам, что на месте инвесторов я бы не стал пользоваться этой возможностью", - отметил первый зампред ЦБ. По его словам, "рынок акций ликвиден, и инвестор в этом случае, в случае Сбербанка, всегда сможет уйти из своих инвестиций".

Отвечая на вопрос, почему оферту по акциям Сбербанка выставляет не Минфин как покупатель, а ЦБ как продавец, Швецов сказал: "Так договорились".

Также он пояснил, что оферта не коснется привилегированных акций Сбербанка, поскольку это не предусмотрено законом. "Она (оферта - ИФ) выставляется не в момент, когда правительство пересечет 30% или 50%, а в рамках первого пакета. Поскольку уже намерение приобрести 50% - оно в законе. Следовательно, ждать, когда вот эти формальные границы перейдут - нет смысла, мы выставляем оферту сразу", - сказал первый зампред ЦБ. Также при выкупе не будет использоваться банковская гарантия, добавил он.

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