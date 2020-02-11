Деньги на президентское послание займут у будущих поколений через Сбербанк. Обобщение

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Минфин и Центробанк во вторник раскрыли часть схемы по выкупу акций Сбербанка за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Впрочем, вопросов не убавилось: так, в схеме возникла загадочная оферта миноритариям, которую почему-то выставит ЦБ, являющийся продавцом пакета, а не покупателем.

Выгодоприобретателями становятся ЦБ, который зачислит себе в доходы гигантскую сумму - свыше 10 млрд долларов, покрыв "дыру" от санации частных банков, и бюджет: значительная часть денег ФНБ, потраченных на выкуп, придет туда через механизм перечисления прибыли Банка России и будет потрачена на финансирование социальных инициатив президента. Проигравшим же пока выглядит сам ФНБ, чьи средства вкладываются в неликвидный, по сути, инструмент (если исходить из того, что государство не захочет расстаться с контролем в крупнейшей кредитной организации страны). При этом дивиденды на эти акции будут получать не будущие поколения, чьи интересы призван представлять и защищать ФНБ, а федеральный бюджет очередного года.

ЦБ РФ, регулятор российского банковского рынка, исторически контролирует Сбербанк (сейчас у него 50% + 1 акция уставного капитала Сбербанка, или 52,3% обыкновенных акций). Разговоры о возможной передаче этой доли государству, как в 2002 году РФ была передана в обмен на ОФЗ доля Банка России в другом госбанке - ВТБ , шли давно, но до практической плоскости они не доходили, а все ключевые фигуры в разные годы идею так или иначе критиковали (Сергей Игнатьев, Герман Греф, Игорь Шувалов и т. д.).

В очередной раз тема вернулась на повестку в октябре этого года, когда вопрос в ходе заседания комитета Госдумы РФ по финансовому рынку поднял его руководитель Анатолий Аксаков. Тогда это не выглядело прелюдией к серьезным подвижкам в долгоиграющем вопросе, но уже к концу года ситуация резко поменялась. То, что вопрос смены акционера Сбербанка обсуждается всерьез, в декабре заявили первый вице-премьер Антон Силуанов и глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Причем председатель Банка России особо подчеркивала, что речь идет именно о продаже, а не о передаче акций. Практика перечисления дивидендов на пакет в Сбербанке напрямую в бюджет, которая недавно была закреплена законом на 3-летний период, ЦБ не нравится, и логично решить проблему за счет продажи акций правительству, объясняла Набиуллина.

В январе сменилось правительство, но это не затянуло решение вопроса (как обычно бывает в периоды кадровых пертурбаций со сложными схемами, требующими вовлечения многих участников), а напротив - ускорило его. Дополнительным катализатором, возможно, выступило президентское послание: в него вошли сразу несколько дорогостоящих мер социально-демографического стимулирования, и чиновникам нужно было найти источники их финансирования.

Равноудаление ЦБ из Сбербанка

Во вторник ЦБ и Минфин объявили, что разработали законопроект, который предусматривает выход Банка России из капитала Сбербанка, определяет порядок и условия продажи акций. Он направлен в правительство и, как ожидается, будет рассмотрен уже на следующем заседании в четверг, 13 февраля (вместе с "социальными" поправками в бюджет, которые частично и профинансирует).

Предполагается, что пакет ЦБ будет приобретен за счет средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости. "Инвестиции ФНБ в акции ПАО "Сбербанк России" соответствуют целям управления ФНБ - обеспечению сохранности вложенных средств и стабильного дохода от их размещения. Ожидаемая дивидендная доходность акций ПАО "Сбербанк России" по итогам 2019 года значительно превысит стоимость заимствований на рынке облигаций федерального займа", - выражает удовлетворение Минфин, оператор ФНБ.

Проблема конфликта интересов ЦБ как регулятора рынка и как акционера Сбербанка существует столько же, сколько современная российская банковская система. Сам ЦБ, впрочем, никогда не любил распространяться на эту тему. Десять лет назад тогдашний зампред Банка России Сергей Голубев публично посетовал, что надзор за Сбербанком по сути не является полноценным. "Сбербанк достаточно много нарушений допускает, и мы сделать ничего не можем. Это тяжелая проблема. Председатель Центрального банка является председателем набсовета (Сбербанка - ИФ) - это конфликт интересов, неполноценным становится надзор за таким банком. Надо выходить (из капитала Сбербанка - ИФ)", - сказал тогда Голубев. Как объяснил потом начальник Голубева Сергей Игнатьев, тот просто был не в курсе, что в аудитории присутствуют журналисты. В следующие десять лет подобных заявлений от ЦБ больше не звучало.

В заявлении о подготовке законопроекта этой теме посвящен отдельный абзац.

"При совмещении роли акционера, регулятора и надзорного органа существует определенный конфликт интересов, которым тем сложнее управлять, чем более комплексным и обширным становится регулирование и экономические отношения в финансовой среде. Продажа Банком России акций ПАО "Сбербанк России" позволит снять вопросы в отношении такого конфликта интересов и равноудаленности регулятора от участников финансового рынка", - сказано в заявлении.

ЦБ и Минфин при этом констатировали, что Сбербанк - "крупнейший финансовый институт в России, в том числе по оказанию финансовых услуг населению, поэтому целесообразно сохранить значимое участие государства в его капитале". "Одновременно ПАО "Сбербанк России" является одним из крупнейших публичных обществ, поэтому важно сохранить и развивать зрелую систему корпоративного управления, представляющую самостоятельную ценность для ПАО "Сбербанк России", его акционеров, клиентов и государства в целом. Банк России и Минфин России поддерживают приоритеты развития ПАО "Сбербанк России" как высокотехнологичного и клиентоориентированного финансового института, нацеленного на постоянное повышение эффективности и приверженного высочайшим стандартам корпоративного управления", - сказано в заявлении.

Далее ЦБ и Минфин пообещали миноритариям Сбербанка оферту, причем выставит ее вовсе не правительство как покупатель, а Банк России.

"В связи с уникальными условиями предстоящей сделки в законопроекте предусмотрены особенности применения федерального закона "Об акционерных обществах", касающиеся направления обязательного предложения миноритарным акционерам о выкупе акций. Законопроектом предполагается, что такое предложение будет сделано Банком России миноритарным акционерам ПАО "Сбербанк России" единовременно при продаже первой части пакета акций по цене аналогичной цене продажи", - сказано в заявлении. Ни ЦБ, ни Минфин так и не ответили на вопрос, как возник вариант с "офертой продавца".

Сроки реализации пакета ЦБ в Сбербанке, а также определение количества лотов акций для продажи будут зависеть от наполнения Фонда национального благосостояния, сообщили "Интерфаксу" в Банке России.

"Акции будут проданы по рыночной стоимости, формула определения которой указана в законе. Средневзвешенная цена за 6 полных месяцев до даты первой сделки. Эта цена будет применяться в отношении всего пакета", - отметили в ЦБ.

Оферта вряд ли будет привлекательным предложением для миноритариев Сбербанка: по подсчетам "Интерфакс-ЦЭА", средневзвешенная цена сделок на основных торгах "Московской биржи" за последние шесть месяцев (то есть за период с 12 августа 2019 года) составляет около 237 рублей, что существенно ниже текущих рыночных котировок (254,5 рубля на закрытие торгов во вторник).

Законопроект предполагает, что до конца 2022 года Банк России должен будет реализовать выкупленные по оферте акции.

Что касается наблюдательного совета Сбербанка, кандидаты в его новый состав должны быть выдвинуты до 18 марта. Банк России ведет консультации с правительством и администрацией президента по этому вопросу. Предварительно предполагается, что количество его сотрудников в составе следующего набсовета сократится до трех человек с нынешних пяти, сообщили в ЦБ.

Деньги: откуда и куда

Согласно Бюджетному кодексу, средства ФНБ можно инвестировать при достижении его ликвидными активами показателя 7% ВВП. Это право должно появиться у правительства в текущем году, в последние месяцы идет активная дискуссия о том, как и на что тратить эти деньги. Глава Минфина Антон Силуанов ранее говорил, что без влияния на денежно-кредитную политику можно инвестировать из ФНБ часть от общего объема превышения над лимитом - порядка 1 трлн рублей за три года, то есть 300-350 млрд рублей в год. В ноябре Минфин опубликовал законопроект "О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ в части совершенствования управления средствами ФНБ", который касается расширения направлений инвестирования средств фонда.

На 1 февраля объем ликвидных активов ФНБ составил эквивалент 6,2 трлн рублей, или 98,3 млрд долларов (5,5% ВВП). На конец 2020 года Минфин прогнозирует этот показатель в 9,6 трлн рублей, или 8,5% прогнозного ВВП.

Пакет акций Сбербанка приобретается за счет средств ФНБ в части превышения 7% ВВП. Так как в ФНБ недостаточно средств для покупки всего пакета одномоментно, в сделке возникает этапность, пояснил Минфин. "По нашим прогнозам, за 12 месяцев средства в ФНБ в достаточном объеме для выкупа всего пакета должны сформироваться. Конкретные даты приобретения будут определены позднее", - отметили в ведомстве. Собственником акций будет "правительство в лице Минфина в рамках управления средствами ФНБ".

Источник "Интерфакса" в финансово-экономическом блоке правительства оценивает превышение планки в 7% ВВП после перечисления в ФНБ нефтегазовых допдоходов 2019 года в диапазоне 1,3-1,7 трлн рублей при текущей рыночной стоимости выкупаемого пакета Сбербанка в 2,8 трлн рублей. Примерно на эту сумму и будут куплены акции в текущем году, остальное - позже.

По данным собеседника агентства, Банк России зафиксирует прибыль от продажи пакета акций Сбербанка в размере около 2,45 трлн рублей, и поднимет в федеральный бюджет в денежной форме порядка 1,25 трлн рублей в ближайшие четыре года. Так, в 2020 году предполагается, что в федеральный бюджет поступит 350 млрд рублей, в 2021 году - 300 млрд рублей, в 2022 году - 400 млрд рублей, в 2023 году - 200 млрд рублей.

Еще на 500 млрд рублей ЦБ передаст в бюджет требований к Сбербанку по части субординированного займа на 150 млрд рублей и к ВЭБу по депозиту на 350 млрд рублей.

Наконец, 700 млрд рублей из средств, полученных от продажи, предполагается включить в состав доходов ЦБ за 2020 год. Как пояснил источник, средства пойдут на покрытие убытков ЦБ от санации банков через механизм Фонда консолидации банковского сектора.

Силуанов заявил, что выкуп доли ЦБ в Сбербанке "не отменяет наших планов по инвестированию ФНБ в инфраструктурные проекты". Правда, если "сверхлимитных" денег ФНБ в этом году не хватит на выкуп всего пакета акций Сбербанка, не вполне понятно, откуда взять еще 300-350 млрд рублей на инвестиции. Впрочем, можно предположить, что реальные вложения ФНБ в текущем году такими и не будут: маховик расходов еще надо "раскрутить".

Планируемые поступления денег ФНБ транзитом через ЦБ в бюджет в 2020 году практически полностью покроют расходы на социальные меры из президентского послания: Минфин ранее оценивал их в 383,3 млрд рублей (выплаты малоимущим семьям на детей - 159,2 млрд рублей, маткапитал - 122,4 млрд рублей). В 2021 году общий объем этих допрасходов будет уже значительно больше - 776,5 млрд рублей, в 2022 году достигнет 849 млрд рублей, а в 2023-2024 годах перевалит за триллион.

Все в рамках правил

Еще одна сложность, которую сопровождают крупные операции с участием ФНБ: их надо вписать в рамки бюджетного правила, по которому ЦБ ежедневно продает валюту на рынке.

Во вторник ЦБ объявил, что продажа на внутреннем рынке валюты, которую он приобретет у ФНБ в рамках реализации механизма бюджетного правила в связи с покупкой за счет средств фонда акций Сбербанка, "будет осуществлена равномерно в течение от трех до семи лет после заключения указанной сделки".

"Банк России объявит ежедневный объем продажи иностранной валюты на внутреннем рынке, связанный с данной операцией, и дату начала этих продаж после определения стоимости и даты заключения сделки", - заявил регулятор, напомнив о своем праве приостанавливать операции в рамках бюджетного правила в случае возникновения угроз для финансовой стабильности.

Пакет ЦБ в Сбербанке обойдется ФНБ более чем в 40 млрд долларов. Если разложить эту сумму на три года, это даст порядка 70 млрд рублей в месяц при нынешнем объеме продаж в 214 млрд рублей. "Размазав" эти покупки на семь лет, ЦБ заметно сгладит эффект: это добавит к продажам порядка 30 млрд рублей в месяц.

Параметры продажи Банком России валюты, которую он приобретет у ФНБ в связи с покупкой у регулятора акций Сбербанка, будут определены независимо от текущих операций с валютой в рамках бюджетного правила, пояснили "Интерфаксу" в ЦБ.

"Параметры операций, связанных с продажей иностранной валюты на внутреннем рынке в связи с покупкой на средства ФНБ пакета акций Сбербанка (период, в течение которого они будут выполняться, и их ежедневный объем), будут определены независимо от уже осуществляющихся операций в рамках бюджетного правила", - сообщили в Банке России.

При этом ЦБ отмечает, что определит значение общей корректировки операций по продаже и покупке валюты в рамках бюджетного правила, будет проводить их на нетто-основе - то есть не будет одновременно осуществлять разнонаправленные операции.

"Для лучшего понимания участниками рынка совокупного эффекта растянутых во времени операций, связанных с выполнением бюджетного правила, Банк России определит значение общей корректировки по сравнению с регулярными покупками министерства финансов, которая будет включать в себя объем отложенных в 2018 году покупок. Операционно Банк России будет проводить операции на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила на нетто основе", - подчеркнул ЦБ.