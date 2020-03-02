ЦБ предложил сдвинуть срок перечисления доходов в бюджет от сделки по Сбербанку

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - ЦБ РФ из-за волатильности на рынках предлагает сдвинуть срок перечисления доходов от сделки по продаже Сбербанка правительству и передачи прав требований к ВЭБу и Сбербанку в федеральный бюджет с 1 июня на 1 декабря.

Первый зампред Банка России Ксения Юдаева на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам отметила, что сейчас, согласно законопроекту, эти средства должны быть перечислены Банком России в бюджет до 1 июня.

"Мы предлагаем в связи с волатильностью рынков дать больший срок - до 1 декабря, чтобы было больше возможностей здесь защитить интересы бюджета", - сказала Юдаева.

ЦБ и Минфин ранее договорились о параметрах сделки по покупке 50% + 1 акции Сбербанка у регулятора правительством. Предполагается, что сделка пройдет в несколько этапов. Акции Сбербанка планируется приобрести за счет средств Фонда национального благосостояния. Цена сделки, как указано в законопроекте, определяется как шестимесячная средняя цена акций Сбербанка на дату первого транша.

Предполагается, что в 2020 году ЦБ направит в бюджет от сделки 500 млрд рублей (350 млрд рублей денежными средствами и 150 млрд рублей в виде части субординированного кредита Сбербанку), в 2021 году - 650 млрд рублей (300 млрд рублей деньгами и 350 млрд рублей в виде суборда ВЭБ.РФ), в 2022 году - 400 млрд рублей, в 2023 году - оставшуюся часть дохода от продажи акций Сбербанка. Сейчас в законопроекте указано, что перечисление в федеральный бюджет этих средств осуществляются до 1 июня соответствующего финансового года.

Аудитор Счетной палаты РФ Алексей Саватюгин в свою очередь обратил внимание на то, что цена сделки по продаже пакета акций Сбербанка не зафиксирована, также не известен срок первого транша.