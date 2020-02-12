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Россия в январе увеличила добычу нефти при сохранении добычи конденсата

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В январе Россия, по предварительным данным ОПЕК, увеличила добычу нефти на 20 000 баррелей в сутки - до 10,67 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации стран-экспортеров нефти. Добыча углеводородов выросла также на 20 000 б/с, до 11,49 млн б/с.

"Производство конденсата увеличилось с 0,73 млн б/с в июле 2019 года до 0,82 млн б/с - на этом уровне оно оставалось четыре месяца подряд, с сентября 2019 по январь 2020 года из-за сезонного фактора в Западной Сибири с таких проектов, как "Ямал СПГ", "Роспан", Северо-Русское и Чаяндинское месторождения", - говорится в отчете.

После заключения новой сделки ОПЕК+ в декабре 2019 года, по условиям которой Россия должна с января сокращать добычу исключительно нефти на 300 000. б/с, министр энергетики Александр Новак говорил, что база отсчета (уровень добычи нефти в октябре 2018 года) - 10,626 млн б/с. Таким образом, Россия в январе 2020 года должна была держать свою добычу нефти на уровне 10,326 млн б/с.

Согласно отчету ОПЕК, в 2019 году производство нефти и конденсата Россией оценивается в 11,44 млн б/с, что на 90 000 б/с выше уровня 2018 года. Ожидается, что в 2020 году этот показатель вырастет до 11,48 млн б/с, при этом в первом квартале будет снижение, а в последующих трех - 11,55 млн б/с.

Согласно графику, представленному ОПЕК, в октябре 2018 года добыча нефти и конденсата в России составляла 11,6 млн б/с, Новак же говорил, что в этом месяце Россия добывала 11,421 млн б/с жидких углеводородов.

ОПК Роспан Ямал СПГ Александр Новак

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