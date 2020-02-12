В январе сделка ОПЕК+ была выполнена на 127%

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК в январе снизили добычу нефти на 509 000 баррелей в сутки - до 28,859 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации.

В Ливии из-за боевых действий добыча обвалилась на 344 000 б/с - до 796 000 б/с.

Саудовская Аравия нарастила добычу на 57 000 б/с, при этом страна осталась в рамках обещанного в рамках сделки ОПЕК+ уровня - ее добыча составила 9,733 млн б/с.

Согласно расчетам "Интерфакса", в январе страны ОПЕК выполнили договоренности по соглашению ОПЕК+ на 127%, то есть снизили добычу на 300 000 б/с.