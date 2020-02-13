На российском рынке пива сменился лидер

AB InBev Efes вытеснила "Балтику" на второе место

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - За 2019 год на российском рынке пива сменился лидер: первое место заняла компания AB InBev Efes, сместив на второе место "Балтику" (входит в Carlsberg Group), пишут "Ведомости" со ссылкой на сотрудников двух пивоваренных компаний. Источники газеты, ссылаются на данные Nielsen и ЕГАИС.

В обзоре "ВТБ Капитала" говорится, что доля AB InBev Efes в 2019 году составила 28%, у Carlsberg - 27% российского рынка. На остальных игроков приходится 45%.

Пивоваренные концерны Anadolu Efes и AB InBev объединили бизнес в России и на Украине весной 2018 года. В год, предшествующий сделке, у Efes было 14,5%, у AB InBev - 10,5%. Лидером была "Балтика" с долей 31,9%. Объединенная компания заявила, что ее цель - стать лидером на рынках пива в России и Украине.

После объединения AB InBev Efes значительно улучшила отношения с ритейлерами и промо-политику. Компания стала лидером рынка в 2019 году с долей в 28%, отмечается в обзоре "ВТБ Капитала". По оценке аналитиков, AB InBev Efes покажет динамику выше рынка в 2020 году.

Президент "Балтики" Ларс Леманн передал изданию через пресс-службу, что компания не довольна результатами 2019 года: ее доля снизилась на 3 процентных пункта – с 30% в 2018 г. до 27%, продажи упали на 8%, а выручка на единицу проданного пива выросла на 3% за счет роста цен и увеличения продаж более дорогого крафтового пива. Леманн напомнил об усилившейся ценовой конкуренции во второй половине 2019 года.

Улучшить позиции в России "Балтика" намерена за счет инновации, более эффективного исполнения и жесткого контроля за расходами (слова Леманна цитирует пресс-служба компании).

Третьим по величине производителем пива в России является голландская Heineken. По данным Nielsen, учитывающим продажи в городах (78% рынка), доля компании в 2019 году составила 13,3%.