Индексы Мосбиржи и РТС снизились в начале торгов четверга

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций начал торги четверга снижением цен blue chips на фоне наметившейся коррекции мировых фондовых индикаторов из-за новых данных о росте числа инфицированных коронавирусом в Китае.

К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 0,2% и составил 3115,63 пункта, индекс РТС снизился на 0,3% до 1552,32 пункта; цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 1,6%.

Курс доллара подрос на 36 копеек до 63,58 рубля.

Подешевели рублевые акции "Распадской" (-1,2%), "Магнита" (-1,1%), "Газпром нефти" (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (-0,9%), "Россетей" (-0,8%), Сбербанка (-0,7%), "Газпрома" (-0,7%), "Северстали" (-0,7%), "Башнефти" (-0,7% и -1,3% "префы"), "Аэрофлота" (-0,6%), "Татнефти" (-0,6% и -1,6% "префы"), "РусАла" (-0,6%), "Мечела" (-0,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-0,5%).

Подросли котировки ПАО "Полюс" (+1,8%), "РусГидро" (+0,9%), "Яндекса" (+0,7%), "НОВАТЭКа" (+0,2%).

В США индексы накануне обновили исторические максимумы, прибавив 0,7-0,9% благодаря сигналам замедления темпов распространения китайского коронавируса.

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли заявила в среду, что распространение коронавируса обязательно будет иметь негативные последствия для китайской экономики, которые, возможно, распространятся в некоторой степени и на экономику США.

Американские компании продолжают отчитываться о результатах за четвертый квартал. На текущий момент отчеты опубликовали около 70% компаний, входящих в индекс S&P 500, при этом прибыль 71,1% из них превзошла прогнозы экспертов, показали данные FactSet.

В Азии в четверг преобладает негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng теряет 0,2%, китайский Shanghai Composite снижается на 0,7%) и "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,4%) на свежих данных о росте числа инфицированных коронавирусом в КНР.

По последним данным, в китайской провинции Хубэй, эпицентре эпидемии, за истекшие сутки зарегистрировано 242 случая летального исхода от пневмонии, вызываемой инфекцией, и 14 840 новых случаев заражения. Эти данные сильно отличаются от информации по состоянию на минувший вторник, что в Комитете здравоохранения объясняют изменением метода диагностики заболевания. За вторник в провинции в результате заражения коронавирусом Covid-19 скончались 94 человека, число вновь заразившихся составило 1 638 человек.

Нефть утром в четверг корректируется после роста накануне на сигналах замедления темпов распространения китайского коронавируса, давление на котировки оказали свежие данные по смертности от коронавируса, а также статистика Минэнерго США о росте запасов нефти. К 10:01 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дешевели в Лондоне на 0,2%, до $55,67 за баррель после подорожания в среду на 3,3%. Мартовские фьючерсы на WTI дорожали в Нью-Йорке на 0,1%, до $51,2 за баррель.

ОПЕК понизила оценку роста спроса на нефть на 2020 год на 230 000 б/с из-за коронавируса, говорится в ежемесячном отчете картеля. Согласно новым оценкам ОПЕК, спрос на нефть в 2020 году увеличится на 0,99 млн б/с - до 100,73 млн б/с.

Как сообщило в среду Министерство энергетики США, запасы нефти в стране за минувшую неделю подскочили на 7,46 млн баррелей, при прогнозах роста на 2,3-3,2 млн баррелей.