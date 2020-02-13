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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 07:02

Почти 250 человек скончались из-за коронавируса в провинции Хубэй

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - В эпицентре распространения нового типа коронавируса китайской провинции Хубэй за истекшие сутки зарегистрировано 242 случая летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, и 14 840 новых случаев заражения, сообщили местные медицинские власти.

В административном центре провинции городе Ухане, откуда коронавирус начал распространяться в декабре прошлого года, скончались 216 человек, выявлено 13 436 новых больных.

коронавирус Китай Хубэй

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