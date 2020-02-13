Подрядчикам "ЛУКОЙЛа" пришлось искать замену китайским поставщикам из-за коронавируса

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Подрядчики НК "ЛУКОЙЛ" ищут замену поставщикам оборудования из Китая для завершения строительства объектов обустройства месторождения Грайфера на Каспии, сообщает пресс-служба губернатора Астраханской области.

"Из-за эпидемии коронавируса в зону риска попали комплектующие из Китая. Поэтому сейчас ведём переговоры об их замене с европейскими поставщиками", - приводит пресс-служба слова представителя подрядчиков, который в четверг доложил о ходе строительства объектов обустройства месторождения главе региона Игорю Бабушкину и президенту НК "ЛУКОЙЛ" Вагиту Алекперову.

По данным пресс-службы, объекты обустройства месторождения включают ледостойкую стационарную платформу (ЛСП) и платформу жилого модуля (ПЖМ), соединённые переходной галереей. Все объекты возводятся на судоверфях Астраханской области, отмечается в сообщении пресс-службы.

В частности, верхние строения платформ строятся на площадке ООО "Муссон", работы ведутся по графику, на объекте задействованы 1,2 тыс. человек. В настоящее время рабочие заняты монтажом оборудования, подготовкой к трубо- и электромонтажу. Для бурового комплекса имеется 90% необходимого оборудования. Вывод верхних строений ПЖМ и ЛСП в Каспийское море запланирован на лето 2021 года.

По данным пресс-службы, опорные основания изготавливаются на астраханском заводе "Галактика". В апреле 2020 года должен состояться вывод в Каспий опорных блоков ПЖМ, а в августе - опорных блоков ЛСП. Ведутся работы по строительству переходной галереи.

Ранее со ссылкой на Алекперова сообщалось, что "ЛУКОЙЛ" планирует ввести в эксплуатацию месторождение Грайфера в Северном Каспии в 2022 году.

Сообщалось также, что Ракушечное нефтегазоконденсатное месторождение, расположенное в пределах участка Северный в российском секторе акватории Каспийского моря, переименовано в месторождение имени Валерия Грайфера, председателя совета директоров "ЛУКОЙЛа".

Ракушечное месторождение открыто в 2001 году. Оно расположено в 160 км от порта города Астрахань, в 100 км от западного побережья. Глубина моря в районе месторождения составляет от 5 до 8 метров. Начальные извлекаемые запасы месторождения составляют 39 млн тонн нефти и около 33 млрд кубометров газа. Продукция Ракушечного месторождения будет направляться на подготовку на центральную технологическую платформу месторождения Филановского и далее через "Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК) на экспорт.

"ЛУКОЙЛ" открыл в акватории Каспийского моря десять месторождений с суммарными извлекаемыми запасами углеводородного сырья 7 млрд б.н.э. Добыча нефти и газа ведется пока на двух месторождениях.