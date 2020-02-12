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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 07:02

Коронавирус ударил по рынку алмазов

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Коронавирус уже довольно серьезно отразился на спросе на алмазное сырье. Он замедлился в феврале после успешных январских продаж, так как участники рынка пересматривают свои стратегии на азиатском рынке в свете остановки продаж ювелирных изделий в Китае и прилегающих регионах. Об этом заявил глава "АЛРОСА" Сергей Иванов, выступая в Рамат-Гане в ходе Международной алмазной недели. Слова Иванова передает отраслевое агентство Rapaport.

По словам Иванова, вспышка коронавируса в Китае и прилегающих регионах усугубляет ситуацию в отрасли, так как продажи предметов роскоши в Китае в течение двух-трех последних недель практически остановились.

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"Воздействие уже довольно тяжелое", - сказал Иванов, отметив, что для четкой оценки долгосрочного эффекта необходимо больше информации.

"Наши клиенты очень осторожны в отношении происходящего, и они оценивают свои стратегии на азиатском рынке во втором квартале", - добавил Иванов.

На этой неделе "АЛРОСА" сообщила об успешных итогах торговой сессии в январе: продажи выросли на 11% к декабрю 2019 года, до $405 млн (из них алмазное сырье - $390,2 млн). Показатель января на 19% выше среднего исторического уровня для этого месяца, что может свидетельствовать о переходе midstream к сезонной стадии пополнения запасов, отмечал в своем обзоре "ВТБ Капитал".

Между тем, итоги были подведены до обострения ситуации с коронавирусом, которая привела к неопределенности в отношении будущего спроса на бриллианты и замедления на рынке алмазного сырья в феврале, отметил Иванов.

Он уточнил, что в январе "АЛРОСА" сохранила для клиентов минимальные требования по выполнению ежемесячных закупок, которые действуют с августа прошлого года. Ситуация вряд ли изменится в ходе февральской торговой сессии, которая началась в среду, или в марте, сообщил глава "АЛРОСА".

В 2019 году продажи алмазов "АЛРОСА" снизились на 26% в стоимостном выражении, составив $3,34 млрд.

АЛРОСА

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