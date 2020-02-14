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"КамАЗ" обеспечил себя китайскими комплектующими до апреля

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - ПАО "КамАЗ" рассчитывает, что не будет испытывать нехватку китайских комплектующих в первом квартале. Об этом сообщил генеральный директор компании Сергей Когогин на совещании по итогам работы автопроизводителя в 2019 году.

"Рассчитываем, что в целом на первый квартал китайских комплектующих будет достаточно", - приводит слова Когогина корпоративное издание автозавода.

При этом Когогин отметил, что проблемы с поставками комплектующих могут возникнуть в марте у совместных предприятий "КамАЗа".

"Проблемы могут возникнуть в марте у наших СП. К сожалению, альтернативные поставщики не могут обеспечить таких объемов, как китайские", - сказал он.

Со своей стороны, заместитель генерального директора "КамАЗа"по закупкам Равиль Ибрагимов сообщил в интервью корпоративному изданию, что производства грузовиков и автобусов ПАО "КАМАЗ" обеспечены комплектующими на февраль и март, а ситуация в апреле будет зависеть от сроков запуска производителей автокомпонентов в Китае.

"Потребности производства грузовых автомобилей и автобусов обеспечены в полном объеме на февраль и март. Ситуация с обеспечением на апрель напрямую зависит от того, как будут запускаться китайские заводы и налаживаться внутренняя кооперация", - приводит слова Ибрагимова издание.

По его информации, новогодние каникулы в Китае продлены до 10-17 февраля в зависимости от провинций.

"Наиболее сложная обстановка на заводах, находящихся в центральных, южных и юго-восточных провинциях КНР, где не осуществляется логистическое сопровождение", - отметил Ибрагимов.

Он также упомянул о логистических проблемах, возникших у "КамАЗа" из-за решения Казахстана приостановить работу автодорожного пограничного перехода "Хоргос" на границе с Китаем.

"К сожалению, руководством Казахстана принято решение о закрытии перехода "Хоргос" до 15 февраля, у нас скопился груз на консигнационных складах со стороны китайской границы", - сказал Ибрагимов.

В настоящее время "КамАЗ" закупает более 100 номенклатурных позиций комплектующих изделий, металлов и материалов из Китая.

КамАЗ

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