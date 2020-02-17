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Источник узнал о вероятном включении нового министра Решетникова в набсовет Сбербанка

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Новый министр экономического развития Максим Решетников может войти в наблюдательный совет Сбербанка России , где сейчас состоит его предшественник Максим Орешкин.

Сбербанк пока не является госкомпанией - контрольный пакет акций кредитной организации на данный момент принадлежит ЦБ, поэтому включение чиновника в его орган управления требует акта правительства. В действующем набсовете Орешкин - единственный представитель исполнительной власти. В декабре Минэкономразвития подготовило проект распоряжения о повторном выдвижении Орешкина в набсовет, к середине января его согласовали аппарат правительства и Минфин.

Однако ситуация поменялась в связи с отставкой правительства, так как в новом его составе глава Минэкономразвития был уже другой. В связи с этим согласованный проект распоряжения был переписан, теперь он предусматривает включение в состав набсовета Сбербанка Решетникова, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с документом и пояснительной запиской к нему.

При этом пока рано утверждать, что Орешкин покинет набсовет, так как представительство чиновников в нем в этом году может вырасти в связи с предстоящей продажей пакета ЦБ в Сбербанке правительству. ЦБ сообщал, что число мест в набсовете, занимаемых его сотрудниками, в этом году может сократиться с нынешних пяти до трех (сделка ЦБ с правительством пройдет не в один этап, и к моменту проведения годового собрания акционеров Банк России еще будет оставаться владельцем крупного пакета).

Всего в набсовете Сбербанка 14 человек, из них шесть директоров имеют статус независимых, двое представляют топ-менеджмент.

Максим Решетников Сбербанк

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