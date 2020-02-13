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ЦБ сократит свое представительство в набсовете Сбербанка до одного человека

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Банк России может сократить представительство в наблюдательном совете Сбербанка до одного человека вместо нынешних пяти, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

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"Мы и раньше старались, чтобы на пакет Банка России было больше независимых директоров. Я думаю, что это должен быть один человек, на мой взгляд, но мы сейчас это обсуждаем, точно так же, как есть представитель Центрального банка во втором крупном банке, - сказала она. - Конфликт интересов, он воспринимается как конфликт интересов, когда наши представители участвуют в совете директоров".

На вопрос, почему оферту по выкупу акций Сбербанка выставил ЦБ, а не Минфин, Набиуллина ответила, что "принципиально важно все-таки защитить права миноритарных акционеров, когда происходит смена контролирующего собственника".

"По общему правилу, по законодательству, у миноритариев есть право предъявить этот выкуп. Мы таким образом договорились, что этот выкуп будет осуществлять Центральный банк. И с этой точки зрения права миноритариев будут защищены", - рассказала председатель ЦБ.

Тема конфликта интересов ЦБ со Сбербанком обсуждается давно, отметила она.

"Мы всегда проводили политику, чтобы этот конфликт интересов урегулировать, чтобы его не было, чтобы в совет директоров не включали представителей надзорного блока и так далее. Тем не менее, и в целом у банковского сообщества, и более широко возникали вопросы, сомнения, насколько мы в своем регулировании, в надзоре учитываем или не учитываем интересы", - сказала Набиуллина.

Во вторник ЦБ и Минфин объявили, что разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств ФНБ по рыночной стоимости.

ЦБ владеет 50% + 1 акция уставного капитала Сбербанка (52,3% обыкновенных акций). Во вторник ЦБ сообщил, что планируется сократить число представителей Банка России в набсовете Сбербанка до 3 человек (сейчас - 5 из 14 человек).

Сбербанк Банк России Эльвира Набиуллина Минфин

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