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Минфин захотел вернуться в набсовет Сбербанка

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Минфин РФ не поддержал кандидатуру главы Минэкономразвития Максима Решетникова для выдвижения в состав наблюдательного совета Сбербанка, предложив включить в него замминистра финансов Владимира Колычева, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом обсуждения.

До 2017 года в набсовет Сбербанка входил глава Минфина Антон Силуанов. Затем произошла рокировка: после отставки Алексея Улюкаева с поста министра экономического развития освободилось кресло председателя набсовета ВТБ, и его занял Силуанов, а место главы Минфина в набсовете Сбербанка перешло преемнику Улюкаева - Максиму Орешкину.

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Минфин и раньше предлагал выдвинуть в набсовет Сбербанка Колычева, но затем неизменно согласовывал подготовленный Минэкономразвития проект распоряжения правительства о кандидатуре Орешкина, ссылаясь на соответствующее решение премьер-министра. Теперь же ситуация поменялась: Минфин отказался согласовывать проект распоряжения по новому министру экономики Решетникову, настаивая на своей кандидатуре, сообщил собеседник агентства.

Сейчас в набсовете Сбербанка только один чиновник - Орешкин, но вскоре ситуация должна поменяться, так как пакет ЦБ РФ в кредитной организации покупает правительство. ЦБ сообщал, что число мест в набсовете, занимаемых его сотрудниками, в этом году может сократиться с нынешних пяти до трех (сделка ЦБ с правительством пройдет не в один этап, и к моменту проведения годового собрания акционеров Банк России еще будет оставаться владельцем крупного пакета). Таким образом, теоретически не исключена ситуация, при которой в набсовет попадут и Решетников, и Колычев, при этом свое место сохранит Орешкин.

Всего в набсовете Сбербанка 14 человек, из них шесть директоров имеют статус независимых, двое представляют топ-менеджмент.

Минфин Сбербанк Антон Силуанов

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