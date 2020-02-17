В правление ВТБ войдет Святослав Островский из Сбербанка

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет ВТБ на ближайшем заседании рассмотрит вопрос о назначении нового члена правления - Святослава Островского, который ранее работал в Сбербанке. Это сообщили в пресс-службе ВТБ.

Островский будет подчиняться куратору розницы ВТБ Анатолию Печатникову и займется приоритетными направлениями розничного блока - цифровым бизнесом и розничными продуктами. "С его приходом ВТБ планирует интенсивно развивать данные проекты", - рассказали в банке.

Ранее эти темы в банке курировал Олег Смирнов, который покинул ВТБ по собственному желанию в январе.

Смирнов, который ранее возглавлял Московский банк Сбербанка, пришел в ВТБ в декабре 2018 года.

С начала 2020 года из правления ВТБ ушли Смирнов, первый зампред Дмитрий Олюнин и член правления Валерий Чулков. Сейчас в правлении 11 человек.

Святослав Островский до 2019 работал в Сбербанке, где возглавлял управление "Банк XXI век".