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Костин подтвердил уход из ВТБ первого вице-президента Олюнина

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Олюнин уйдет из банка в конце января, сообщил в Давосе глава кредитной организации Андрей Костин.

Большая часть функций этого топ-менеджера, в первую очередь банковская трансформация и стратегия, перейдут к Костину.

У главы ВТБ останется два первых заместителя - Юрий Соловьев и Андрей Пучков.

О возможном уходе Олюнина из ВТБ в начале декабря "Интерфаксу" сообщил источник на финансовом рынке. Среди причин его ухода назывался сильно урезанный функционал топ-менеджера. Были предположения, что Олюнин может перейти в группу "Газпром".

Олюнин в 2004-2006 годах был вице-президентом ВТБ, с февраля 2006 по декабрь 2007 года - первым зампредом правления Промышленно-строительного банка, с декабря 2007 года - председателем правления банка "ВТБ Северо-Запад". Он также возглавлял Транскредитбанк (ТКБ), входивший в группу ВТБ и впоследствии присоединенный к ВТБ 24.

С декабря 2013 года по апрель 2018 года он был председателем правления Росбанка.

В апреле 2018 года он вернулся в ВТБ. В своей нынешней должности он курирует финансы, учет, риски, операционную функцию и оптимизацию бизнес-процессов.

В конце ноября 2019 года Костин говорил, что в начале 2020 года в банке на уровне правления произойдут кадровые изменения.

В правление ВТБ до последнего момента входило 14 человек: президент - председатель правления Андрей Костин, три его первых зама Дмитрий Олюнин, Юрий Соловьев и Андрей Пучков, пять зампредов правления Денис Бортников, Ольга Дергунова, Валерий Лукьяненко, Анатолий Печатников, Вадим Кулик и пять членов правления Максим Кондратенко, Эркин Норов, Дмитрий Пьянов, Олег Смирнов и Валерий Чулков (недавно источник на финансовом рынке сообщил "Интерфаксу" об уходе Чулкова из банка).

ВТБ Андрей Костин Дмитрий Олюнин

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