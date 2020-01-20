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Бывший топ-менеджер Сбербанка Наталья Диркс перешла в ВТБ

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Бывший операционный директор Сбербанка Наталья Диркс вышла на работу в ВТБ , рассказал "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

В Сбербанке она работала с 2010 года и ушла оттуда в сентябре 2019 года. Среди ее заслуг банк называл повышение производительности труда в три раза и пятикратное высвобождение численности из операционной функции с перепрофилированием ключевых сотрудников.

По данным источника "Интерфакса", Диркс пришла в ВТБ в январе этого года на должность руководителя департамента операционной поддержки бизнеса - старшего вице-президента банка. Прежний глава этого департамента Валерий Чулков, которого весной прошлого года ввели в правление ВТБ, покидает банк.

"Интерфакс" пока не располагает комментариями ВТБ.

Сбербанк ВТБ Наталья Диркс

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