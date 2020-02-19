Рубль слабо повысился к доллару и евро на старте торгов

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Доллар и евро незначительно снижаются на "Московской бирже" в среду утром; рубль слегка укрепляется к бивалютной корзине после падения по итогам вторника, отыгрывая рост цен на нефть и позитивную динамику валют emerging markets.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 63,71-63,90 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 63,74 руб./$1 (-7,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 68,79 руб./EUR1 (-0,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 4,46 копейки к уровню закрытия вторника, до 66,01 рубля.

Доллар при этом оказался на 3,48 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 29,57 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного подрастает к доллару и евро на старте торгов, корректируясь вверх после падения по итогам вторника. Поддержку рублю, равно как и большинству других рисковых активов, оказывают надежды на новые меры поддержки экономики, которые Китай готов предпринять в условиях эпидемии коронавируса.

Китай рассматривает возможность выделения финансовой помощи авиакомпаниям на фоне ограничений на поездки, введенных в связи со вспышкой коронавируса, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. По их информации, власти страны также могут позволить крупным авиаперевозчикам, контролируемым государством, поглощать более мелкие компании, которые больше всего пострадали из-за эпидемии.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени среды (19:00 вторника) число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 74,185 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 2,004 тыс. случаях, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

Цены на нефть растут на новостях о введении санкций США против торговой структуры "Роснефти" за операции в Венесуэле. Апрельские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по Москве подорожали на 0,61% - до $58,1 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на апрель на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) растут к этому времени на 0,73% - до $52,67 за баррель.

Подразделение американского Минфина, отвечающее за правоприменение в области санкций (OFAC), сообщило во вторник о включении швейцарской торговая структуры "Роснефти" - Rosneft Trading S.A. - в санкционный список.

Санкции были введены за операции в Венесуэле, включая поставки нефти венесуэльской PDVSA, в частности, в Западную Африку и Азию, в период с августа 2019 по январь 2020 года. Они не распространяются на саму "Роснефть". В компании назвали эти меры незаконными.

Нефтяные фьючерсы дорожают с прошлой недели, однако их цена с начала года снизилась почти на 15% из-за последствий вспышки коронавируса в Китае, отмечает агентство Bloomberg.