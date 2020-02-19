Нефть дорожает на новостях об американских санкциях против "дочки" "Роснефти"

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть растут на новостях о введении санкций США против торговой структуры "Роснефти" за операции в Венесуэле.

Апрельские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:08 по московскому времени подорожали на $0,61 (на 1,06%) - до $58,36 за баррель. Во вторник, 18 февраля, их цена выросла на $0,08 (на 0,14%), составив на закрытие $57,75 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на март на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром растут на $0,57 (на 1,1%) - до $52,62 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена не изменилась, завершив день на отметке $52,05 за баррель.

Подразделение американского Минфина, отвечающее за правоприменение в области санкций (OFAC), сообщило во вторник о включении швейцарской торговой структуры "Роснефти" - Rosneft Trading S.A. - в санкционный список. Ограничительные меры были введены за операции в Венесуэле, включая поставки нефти венесуэльской госкомпании PDVSA, в частности, в Западную Африку и Азию, в период с августа 2019 по январь 2020 года. Они не распространяются на саму "Роснефть".

В компании назвали эти меры незаконными, необоснованными и представляющими собой акт правового произвола. В "Роснефти" также заявили, что рассмотрят "варианты юридической защиты".

"Санкции дадут только временную передышку и структурно не изменят перенасыщение рынка". - считает старший рыночный аналитик Oanda Джеффри Хэлли, слова которого приводит Bloomberg. По его словам, "в мире все еще слишком много нефти".

Нефтяные фьючерсы дорожают с прошлой недели, однако их цена с начала года снизилась почти на 15% из-за последствий вспышки коронавируса в Китае, отмечает агентство.

Между тем Ливийская национальная нефтяная корпорация (NOC) заявила об эвакуации танкеров, перевозящих топливо, из порта Триполи. Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) ранее сообщили, что обстреляли порт Триполи и, по их данным, потопили турецкое судно, перевозившее оружие и боеприпасы. По версии NOC, снаряд упал в непосредственной близости от судна, перевозившего сжиженный газ.

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии объявило о приостановке переговоров с делегацией ЛНА в Женеве. Добыча нефти в стране продолжает сокращаться в связи с блокировкой объектов нефтяной промышленности силами ЛНА. По состоянию на понедельник, 17 февраля, добыча находилась на самом низком уровне с 18 января 2020 года - 135,745 тыс. баррелей в сутки (б/с).