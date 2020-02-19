"Ростелеком" консолидировал 100% Tele2

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - ПАО "Ростелеком" получило 100% ООО "Т2 РТК Холдинг", следует из материалов госоператора.

Право распоряжения акциями Tele2 наступило 19 февраля.

В госоператоре пояснили "Интерфаксу", что сторонам предстоит завершить еще ряд процедур - в частности, взаиморасчеты по сделке с бывшими акционерами Tele2.

"Ростелекому" принадлежало 45% сотового оператора, еще 55% были у Tele2 Russia Holding AB, в котором 50% принадлежит ВТБ, 40% - Invintel B.V. Алексея Мордашова, 10% - у банка "Россия" Юрия Ковальчука и партнеров.

12 февраля "Ростелеком" и ВТБ подписали обязывающие документы по сделке, подтвердив ранее озвученные параметры: "Ростелеком" приобретает 17,5% долей Tele2 за 42 млрд рублей, 27,5% - за 66 млрд рублей от допэмиссии акций "Ростелекома" в пользу ВТБ. Еще 10% Tele2 госоператор получает в обмен на 10% собственных обыкновенных акций, которые находятся на балансе дочернего ООО "Мобител" - сумма договора составляет 24 млрд рублей. Как сообщалось ранее, эта доля перейдет зарегистрированной в декабре компании "Телеком Инвестиции", которая является структурой ВТБ.

По итогам сделки доли владения "Ростелекомом" изменятся таким образом: free float снизится до 28,6%, доля государства составит 38,2%, ВТБ получит 21,6% оператора, доля "Телеком Инвестиций" - 7,8%, "Мобител" сохранит за собой 0,4%, ВЭБ - 3,4% "Ростелекома".