Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 16:11

"Ростелеком" консолидировал 100% Tele2

"Ростелеком" консолидировал 100% Tele2
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - ПАО "Ростелеком" получило 100% ООО "Т2 РТК Холдинг", следует из материалов госоператора.

Право распоряжения акциями Tele2 наступило 19 февраля.

В госоператоре пояснили "Интерфаксу", что сторонам предстоит завершить еще ряд процедур - в частности, взаиморасчеты по сделке с бывшими акционерами Tele2.

ЭкономикаФАС позволила "Ростелекому" консолидировать 100% оператора Tele2ФАС позволила "Ростелекому" консолидировать 100% оператора Tele2Читать подробнее

"Ростелекому" принадлежало 45% сотового оператора, еще 55% были у Tele2 Russia Holding AB, в котором 50% принадлежит ВТБ, 40% - Invintel B.V. Алексея Мордашова, 10% - у банка "Россия" Юрия Ковальчука и партнеров.

12 февраля "Ростелеком" и ВТБ подписали обязывающие документы по сделке, подтвердив ранее озвученные параметры: "Ростелеком" приобретает 17,5% долей Tele2 за 42 млрд рублей, 27,5% - за 66 млрд рублей от допэмиссии акций "Ростелекома" в пользу ВТБ. Еще 10% Tele2 госоператор получает в обмен на 10% собственных обыкновенных акций, которые находятся на балансе дочернего ООО "Мобител" - сумма договора составляет 24 млрд рублей. Как сообщалось ранее, эта доля перейдет зарегистрированной в декабре компании "Телеком Инвестиции", которая является структурой ВТБ.

По итогам сделки доли владения "Ростелекомом" изменятся таким образом: free float снизится до 28,6%, доля государства составит 38,2%, ВТБ получит 21,6% оператора, доля "Телеком Инвестиций" - 7,8%, "Мобител" сохранит за собой 0,4%, ВЭБ - 3,4% "Ростелекома".

Tele2 Ростелеком

Новости

Китайские работодатели начали жаловаться на невозможность платить зарплаты

Китайские работодатели начали жаловаться на невозможность платить зарплаты

Социальные пенсии проиндексируют 1 апреля на 6,1% для 4 млн человек

Социальные пенсии проиндексируют 1 апреля на 6,1% для 4 млн человек

Туроператоры попросят власти РФ компенсировать убытки от коронавируса

Путин согласился, что трудно прожить на 10 800 рублей

Путин согласился, что трудно прожить на 10 800 рублей

Годовая чистая прибыль "Роснефти" выросла на 29%

Bloomberg узнал о заказе "Гознаку" выпустить 300 млн банкнот для Венесуэлы

Россия сократила вложения в госбумаги США в декабре впервые за 5 месяцев

Роснефть опротестует в суде санкции против Rosneft Trading

"Газпром" разместит 10-летние евробонды на $2 млрд под 3,25%

Война санкций

Швейцарский трейдер "Роснефти" попал под американские санкции за Венесуэлу

Швейцарский трейдер "Роснефти" попал под американские санкции за Венесуэлу
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');