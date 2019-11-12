ФАС позволила "Ростелекому" консолидировать 100% оператора Tele2

Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство ПАО "Ростелеком" о приобретении 55% ООО "Т2 РТК Холдинг", говорится в решении службы.

Таким образом, доля госоператора в Tele2 будет доведена до 100%.

Ранее сообщалось, что правительство 8 ноября подписало директивы, определяющие окончательную структуру сделки по приобретению 100% Tele2.

В среду, 13 ноября, совет директоров "Ростелекома" проведет заседание, на котором будут обсуждаться параметры сделки по покупке 100% Tele2, а также будет назначена дата внеочередного собрания акционеров по этой сделке.

Кроме того, совет директоров рассмотрит вопрос о цене размещения дополнительных акций "Ростелекома" и другие связанные со сделкой вопросы.

В то же время газета "Коммерсантъ" сообщает со ссылкой на источники, что цена размещения составит 93,21 руб. на акцию. Размещение будет проходить по закрытой подписке.

Согласно указу, который президент РФ Владимир Путин подписал в начале октября, сделка по Tele2 предусматривает проведение допэмиссии акций госоператора в пользу ВТБ. Совместно с ВТБ у РФ будет более 50%. В отношении акций "Ростелекома", принадлежащих банку, РФ и ВТБ заключат акционерное соглашение, где будет прописан, в частности, порядок осуществления прав управления акциями оператора.

Сейчас "Ростелекому" принадлежит 45% Tele2. Еще 55% компании у Tele2 Russia Holding AB, в котором 50% принадлежит ВТБ, 40% - Invintel B.V. Алексея Мордашова, 10% - банку "Россия" Юрия Ковальчука и партнеров.

Закрытие сделки ожидается в I квартале 2020 года. В результате покупки Tele2 объединенная компания станет крупнейшей по выручке телеком-компанией РФ (около 500 млрд рублей).