ВТБ стал владельцем 13% Ростелекома напрямую, вместе с пакетом государства - 21,6%

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Банк ВТБ с 16 марта стал владельцем 21,57% акций ПАО "Ростелеком", говорится в материалах финансовой организации.

Позже банк выпустил новое сообщение, в котором говорится, что его доля в госоператоре снижена до 13,13%.

В материалах "Ростелекома", в свою очередь, говорится, что накануне ЦБ осуществил госрегистрацию отчета об итогах дополнительного выпуска акций "Ростелекома", размещенных в пользу ВТБ в количестве 708 млн 078 тыс. 532 штук, или 21,57% голосующих акций эмитента. Из этого пакета по акционерному соглашению между ВТБ и государством - Росимущество приобретает право распоряжаться 276 млн 948 тыс. 643 обыкновенными акциями госоператора.

ВТБ получил долю в компании в рамках консолидации "Ростелекомом" 100% мобильного оператора Tele2.

"Ростелеком" стал владельцем 100% Tele2 в середине февраля, выкупив 55% сотового оператора у Tele2 Russia Holding AB, в котором 50% принадлежит ВТБ, 40% - Invintel B.V. Алексея Мордашова, 10% - у банка "Россия" Юрия Ковальчука и партнеров. Объединенная компания станет крупнейшим по выручке оператором в РФ: по итогам 2020 года этот показатель превысит 500 млрд рублей.

Сообщалось, что в самом "Ростелекоме" по итогам сделки доли изменятся таким образом: free float снизится до 28,6%, доля государства составит 38,2%, ВТБ получит 21,6% оператора, доля "Телеком Инвестиций" - 7,8%, "Мобител" сохранит за собой 0,4%, ВЭБ - 3,4% "Ростелекома".

При этом пакет банка в госоператоре в размере около 8,4% участвует в акционерном соглашении с РФ, им распоряжаться банк не сможет на протяжении нескольких лет (это делается для сохранения госконтроля в "Ростелекоме").

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