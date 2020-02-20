Brent подорожала до $59,3 за баррель

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают расти в четверг на оптимизме, что Китай сумеет принять необходимые меры для смягчения негативных последствий эпидемии коронавируса для мировой экономики и спроса на нефть.

К 8:26 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дорожали в Лондоне на $0,18 (0,3%), до $59,3 за баррель. В среду контракт подорожал на $1,37 (2,37%), до $59,12 за баррель.

К этому же времени мартовские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожалина $0,25 (0,47%) до $53,54 за баррель. За предыдущую сессию WTI подорожала на $1,24 (2,38%), до $53,29 за баррель.

В четверг Народный банк Китая (НБК) понизил годовую базовую ставку (loan prime rate, LPR), ставшую новым бенчмарком летом 2019 года, до 4,05% с 4,15% годовых в январе. Ставка по пятилетним кредитам была понижена до 4,75% годовых с 4,8%.

Снижение ставок, которое должно облегчить привлечение финансирования китайскими компаниями, - это только часть мер по смягчению негативных последствий распространения коронавируса. Накануне сообщалось, что Пекин рассматривает также другие инструменты поддержки экономики, включая прямые вливания денежных средств и сделки слияния для оживления сфера авиаперевозок.

"Мы наблюдали существенное падение спроса на нефть, и потребуется время, чтобы справиться с этой ситуацией, и вернуть спрос к росту, - сказал Bloomberg аналитик JTD Energy Services Джон Дрисколл. - Принимаемые Китаем меры довольно разумны, однако сложно сказать, смогут ли они подтолкнуть цены на нефть к существенному росту".

Поддержку нефтяному рынку в последние дни оказывали сигналы возможного ограничения поставок из Ливии, а также информация о введении Штатами санкций против швейцарской торговой структуры "Роснефти" Rosneft Trading S.A. Санкции были введены за операции в Венесуэле, включая поставки нефти венесуэльской PDVSA в Западную Африку и Азию в период с августа 2019 по январь 2020 года.