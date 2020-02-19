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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 20:52

В Иране подтвердили две смерти от коронавируса

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Двое иранцев, у них был выявлен коронавирус нового типа, умерли в среду, сообщили иранские СМИ со ссылкой на министерство здравоохранения Ирана.

По данным СМИ, представитель Минздрава Киануш Джаханпур написал в твиттере, что "оба пациента скончались в реанимации из-за возраста и ослабленного иммунитета". Отмечается, что случаи зафиксированы в городе Кум.

Ранее о смерти пациентов в Куме сообщил городской Университет медицинских наук. "Двое иранцев, у которых ранее сегодня был обнаружен новый коронавирус, скончались от респираторного заболевания", - приводят иранские СМИ слова представителя университета.

Ранее в понедельник сообщалось, что это были первые два случая заражения новым коронавирусом в стране.

Как сообщило агентство ИСНА, представитель Минздрава Джаханпур заявил, что за последние два дня "обнаружены несколько человек с подозрением на заражение новым коронавирусом", эти пациенты были помещены под карантин. При этом он не уточнил количество и национальность пациентов.

Число больных новым коронавирусом в Китае превышает 74 тыс. человек, число жертв составляет более 2000.

Мир спрятался за маской

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Москва, Россия
Хроника 09 января – 19 февраля 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Иран

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