Компании Китая начали размещать "коронавирусные бонды" для улучшения балансов

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Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Компании в разных частях Китая размещают "коронавирусные облигации" на фоне действий властей страны по поддержке экономического роста, пишет Financial Times.

Более 25 организаций - от авиаперевозчиков до дистрибьюторов лекарств - привлекли 24 млрд юаней ($3,4 млрд) за счет "вирусных бумаг" с начала февраля, по данным китайской финансовой компании Huatai Securities. Еще 20 планируют сделать это в ближайшие недели, поскольку признаков затухания вспышки заболевания пока нет.

Регулирующие органы упростили процесс регистрации подобных облигаций, сократив время одобрения с недель до нескольких дней, призывая госбанки покупать эти бонды. Для участия в программе размещения "вирусных бумаг" эмитент обязуется потратить не менее 10% полученных от продажи средств на борьбу с эпидемией.

При этом компании привлекает низкая стоимость обслуживания долга: купоны по кратко- и среднесрочным бумагам составляют 2-4% годовых. Для сравнения: базовая ставка ЦБ КНР на год составляет 4,05% годовых, на пять лет - 4,75% годовых.

Низкие ставки не привлекают частных инвесторов, поэтому основными покупателями "вирусных бондов" выступают госбанки страны и брокеры. "Коронавирус нанес огромный урон экономике КНР, и это создало спрос на стимулы, - отмечает аналитик Moody's в Гонконге Иван Чун. - "Вирусные бонды" дают решение".

Shenzhen Airlines разместила такие облигации на сумму 600 млн юаней и планирует потратить основную часть средств на погашение долга. Остальное пойдет на выплаты пассажирам за отмененные перелеты, а также транспортировку противоэпидемической продукции.

"Мы одна из крупнейших жертв эпидемии, - заявил представитель авиакомпании, которая вынуждены была отменить две трети рейсов. - Что нам нужно больше всего, это сократить финансовую нагрузку".