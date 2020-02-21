Минкоммерции КНР назвало временным влияние коронавируса на внешнюю торговлю

Пекин рассчитывает на стабилизацию до конца года

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Влияние вспышки коронавируса Covid-19 на китайскую внешнюю торговлю будет носить временный характер, в течение года все войдет в нормальное русло, заявил на брифинге в Пекине заведующий департаментом внешней торговли министерства коммерции КНР Ли Синган.

"По мере того, как меры по предотвращению и борьбе с эпидемией дают результаты, внешняя торговля, безусловно, возобновит рост, и, как ожидается, ее развитие в течение всего года останется в разумном диапазоне", - сказал чиновник.

При этом он признал, что вспышка заболевания коронавирусом представляет собой серьезную проблему для текущих внешнеторговых операций. По его словам, рост импорта и экспорта в январе-феврале этого года резко снизится.

Базовая положительная тенденция развития внешней торговли Китая в долгосрочной перспективе не изменилась, подчеркнул Ли Синган.

Накануне газета Financial Times сообщила, что компании Китая начали размещать "коронавирусные бонды" для улучшения балансов. Более 25 организаций - от авиаперевозчиков до дистрибьюторов лекарств - привлекли 24 млрд юаней ($3,4 млрд) за счет "вирусных бумаг" с начала февраля, по данным китайской финансовой компании Huatai Securities. Еще 20 планируют сделать это в ближайшие недели.