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Минсельхоз увеличил квоту на ввоз турецких томатов до 200 тыс. тонн

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ увеличил квоту на ввоз томатов из Турции в Россию до 200 тысяч тонн. Это следует из приказа министерства, размещенного на официальном портале правовой информации и зарегистрированного в Минюсте во вторник.

До этого квота составляла 150 тыс. тонн.

Квота на поставки томатов из Турции была введена после конфликта между РФ и Турцией из-за инцидента с российским истребителем в небе над Сирией осенью 2015 года. Россия тогда с 1 января 2016 года запретила ввоз овощей и фруктов из Турции.

По мере выхода из конфликта запрет снимался, однако томаты, которые были основной статьей турецкого овощного экспорта в РФ, оставались под запретом. Их ввоз возобновился с 1 ноября 2017 года после длительных переговоров. Для турецких поставщиков была установлена квота в объеме 50 тыс. тонн, затем она была увеличена до 100 тыс. тонн, в апреле 2019 года - до 150 тыс. тонн.

Ранее представители Минсельхоза неоднократно заявляли, что турецкая сторона полностью квоту не выбирает.

До запрета (до 2016 года) Турция поставляла в Россию 360 тыс. тонн томатов в год.

Минсельхоз РФ

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