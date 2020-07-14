Минсельхоз допустил пересмотр вопроса о квоте на турецкие помидоры

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Минсельхоз рассмотрит вопрос об изменении квоты на импорт томатов из Турции после ее выборки, заявили в пресс-службе ведомства. Так там прокомментировали предложение Минэкономразвития эту квоту отменить.

По данным Минсельхоза, в 2019 году в России произвели 3 млн тонн томатов против 2,9 млн тонн в 2018 году. Внутреннее потребление томатов составило порядка 3,55 млн тонн. В 2020 году министерство также отмечает положительную динамику производства: на 30 июня валовый сбор помидоров составил 229 600 тонн, что на 28,6% больше показателя аналогичного периода 2019 года, в том числе томатов закрытого грунта - 227 400 тонн (на 28,9% больше).

С 1 ноября 2017 года по 28 июня 2020 года из Турции было поставлено 183 000 тонн томатов, или 91,5% от общего объема установленной квоты (200 000 тонн). С июля по октябрь импорт томатов традиционно существенно сокращается, что связано с ростом производства собственной продукции, отметили в ведомстве.

Россия запретила импорт томатов и некоторых других сельхозпродуктов из Турции с января 2016 года после того, как турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик у сирийско-турецкой границы. Ограничения постепенно отменялись с осени 2016 года, запрет на ввоз томатов, одного из самых важных для Турции экспортных продуктов, сохранялся до ноября 2017 года. С 1 ноября 2017 года Россия постепенно увеличивала квоту на импорт турецких помидоров с 50 000 тонн до 200 000 тонн.

Во вторник "Ведомости" сообщили, что Минэкономразвития попросило Минсельхоз рассмотреть вопрос отмены квоты на импорт томатов из Турции с учетом баланса рынка, а также оценить возможные последствия этой меры для российских производителей. Об этом говорится в протоколе заседания рабочей группы по защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции, которое прошло 23 июня.