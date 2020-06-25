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"Яндекс" удвоил объем SPO и привлек $400 млн

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - "Яндекс" удвоил объем SPO, разместив по итогам процедуры ускоренного формирования книги заявок акции на $400 млн, а не на $200 млн, как планировалось изначально.

С учетом привлечения еще $600 млн в рамках частного размещения акций в пользу ВТБ и структур Романа Абрамовича, Александра Абрамова и Александра Фролова (итоговый объем этой сделки от заявленной изначально не отличается) всего "Яндекс" без учета комиссий и расходов получит $1 млрд. Ранее компания сообщала, что планирует привлечь $800 млн.

SPO прошло по цене $49,25 за акцию, всего размещено 8 121 827 новых акций класса "А". У андеррайтера - Goldman Sachs - есть опцион на приобретение дополнительно 1 218 274 акций по цене размещения в течение месяца после сделки.

В рамках частного размещения каждый из трех инвесторов ("ВТБ Капитал", Ervington Investments Limited Абрамовича и Treliscope Limited Абрамова и Фролова) покупают по 4 060 913 новых акций класса "А", в сумме - 12 182 739 акций. Каждый инвестор вложит с сделку по $200 млн.

"Яндекс" сообщал, что привлекает инвестиции "для финансирования дальнейшего роста бизнеса и стратегических инициатив, включая интернет-торговлю".

Одновременно компания объявила о завершении партнерства со Сбербанком. "Яндекс" выкупит долю банка в "Яндекс.Маркете" за 42 млрд рублей. Одновременно Сбербанк выкупает долю партнера в "Яндекс.Деньгах" за 2,4 млрд рублей, и всего "Яндексу" придется заплатить 39,6 млрд рублей, то есть около $570 млн.

Таким образом, "Яндекс", и ранее располагавший значительными свободными денежными ресурсами, по итогам сделок со Сбербанком и размещения акций останется "в плюсе" примерно на $430 млн.

Акции "Яндекса" во вторник, перед объявлением о размещении, на NASDAQ подорожали на 4,4%, до $49 - рынок отыгрывал позитивные для IT-сектора заявления президента РФ Владимира Путина о налоговом маневре в отрасли. Цена закрытия 24 июня - $50,30 (+2,65%), таким образом, дисконт к рынку в рамках SPO составил лишь около 2%.

По условиям сделки ВТБ, Абрамович, Абрамов и Фролов взяли на себя обязательство не продавать купленные акции "Яндекса" в течение двух лет. Кроме того, на протяжении того же периода времени их максимальная доля в компании будет ограничена уровнем 3,99%.

Также в течение двух лет "Яндекс", если ему потребуется внешнее финансирование для "Яндекс.Маркета" или других проектов в области электронной коммерции, должен будет предложить своим новым инвесторам поучаствовать в этом финансировании. Действие этого обязательства может быть продлено еще на год - вместе с обязательством новых инвесторов не продавать акции "Яндекса".

Основной акционер "Яндекса" - основатель компании Аркадий Волож, ему до последних сделок принадлежало 9,84% капитала и 48,48% голосов компании. Среди институциональных инвесторов компании - Capital Group, Harding Loevner, Invesco и другие крупные фонды.

Яндекс Сбербанк ВТБ Капитал Goldman Sachs Роман Абрамович Александр Абрамов Александр Фролов ВТБ

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