В США рекордно выросло число граждан, впервые обратившихся за пособием по безработице

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 8 тысяч - до 219 тысяч, достигнув максимального уровня за месяц, говорится в отчете министерства труда США.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число заявок на эту выплату составило 211 тыс., а не 210 тыс., как сообщалось ранее. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали повышение на 2 тыс. с объявленного ранее показателя предыдущей недели, до 212 тыс.

Среднее число заявок за последние четыре недели, менее волатильный показатель, выросло до 209,75 тыс. по сравнению с 209,25 тыс. неделей ранее. Число продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 15 февраля, снизилось на 9 тыс. - до 1,724 млн с пересмотренных 1,733 млн на предыдущей неделе.

Аналитики ожидали снижения показателя на 15 тыс. с ранее указанного уровня в 1,726 млн - до 1,711 млн.