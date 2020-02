Американский рынок акций упал более чем на 2% на опасениях из-за коронавируса

Фото: Reuters

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы заметно снижаются в четверг на фоне опасений быстрого распространения коронавируса COVID-19 за пределами Китая.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 18:07 по Москве опустился на 626,25 пункта (на 2,32%) и составил 26331,34 пункта. Standard & Poor's 500 снизился на 74,06 пункта (2,38%) - до 3042,33 пункта. Nasdaq Composite потерял 228,68 пункта (2,55%) и составил 8752,10 пункта.

Падение индекс S&P 500 за последние шесть дней превысило 10%, значение Dow Industrial Average опустилось на 10% ниже своего максимального уровня.

Трамп не смог успокоить инвесторов

Давление на финансовые рынки усилилось после того, как президент США Дональд Трамп не смог обнадежить инвесторов, обеспокоенных распространением коронавируса, отмечает MarketWatch.

Американский лидер заявил в среду, 26 февраля, что власти страны готовы к любым вариантам развития ситуации с коронавирусом. По его мнению, масштабное распространение заболевания в стране вовсе не является чем-то неизбежным. Трамп поручил вице-президенту Майку Пенсу координировать работу экспертов и правительственных структур по сдерживанию распространения вируса.

Тем временем в Северной Калифорнии был подтвержден случай заражения человека, который не ездил в регионы, где была зафиксирована вспышка вируса, и не контактировал с кем-либо, кто посещал эпицентры распространения заболевания.

Между тем министерство торговли США оставило неизменной оценку роста ВВП страны в четвертом квартале 2019 года - на уровне 2,1% в пересчете на годовые темпы. Аналитики также не ожидали изменения оценки, отмечает Trading Economics.

Как сообщило министерство труда США, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 8 тыс. - до 219 тыс., максимального уровня за месяц. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число заявок составило 211 тыс., а не 210 тыс., как сообщалось ранее. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали повышение на 2 тыс. с объявленного ранее показателя предыдущей недели, до 212 тыс.

Как прогнозирует Goldman Sachs, прибыль американских компаний в 2020 году не вырастет. Об этом заявил главный аналитик по американским акциям Goldman Дэвид Костин, которого цитирует CNBC.

Microsoft и Papa John's дешевеют

Акции Microsoft Corp. дешевеют на 3%. Компания предупредила, что сбои в цепи поставок в связи со вспышкой коронавируса окажут негативное давление на выручку в третьем финансовом квартале. Компания ожидает, что выручка в сегменте More Personal Computing (включает операционную систему Windows, игровые приставки Xbox и устройства Surface) не оправдает сделанный в январе прогноз на уровне $10,75-11,15 млрд.

Стоимость Papa John's International Inc. снижается на 6,8%. Компания сообщила, что около 50 ресторанов, работающих по ее франшизе в Китае, были закрыты из-за вспышки коронавируса. Сеть пиццерий также отчиталась о сокращении чистого убытка в четвертом квартале до $5,6 млн с $12,9 млн годом ранее.

Котировки фармацевтической компании Perrigo Co. снижаются на 12,6%. Скорректированная прибыль компании в четвертом квартале составила $1,06 в расчете на акцию против $0,97 годом ранее. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали показатель в $1,07 на акцию. Выручка выросла на 11%, до $1,3 млрд, как и ожидали аналитики.

Бумаги сети магазинов Best Buy Co. дешевеют на 3,1%. Компания отчиталась о получении скорректированной прибыли в $2,90 в расчете на акцию. Выручка компании выросла до $15,2 млрд с $14,8 годом ранее. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали скорректированную прибыль в $2,75, выручку - на уровне $15,05. Best Buy отметила, что влияние короновируса на ее бизнес будет краткосрочным.

Котировки PayPal Holdings Inc. снижаются на 0,5%. Американская платежная система сообщила, что ожидает, что ее выручка в первом квартале будет ближе к нижней границе ее предыдущего прогноза в $4,78-$4,84 млрд из-за коронавируса.

В то же время, бумаги биофармацевтической Gilead Sciences Inc. дорожают на 3,4%, после того как компания объявила о начале проверки своего препарата Remdesivir на безопасность и эффективность в лечении COVID-19.