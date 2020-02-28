Рынок акций РФ к вечеру отыграл часть потерь, но ожидания остаются пессимистичными

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ после утреннего панического обвала к вечеру пятницы начал постепенно отыгрывать часть потерь, но ожидания инвесторов остаются пессимистичными из-за опасений замедления глобальной экономики на фоне негативного влияния коронавируса из Китая.

К 16:30 по Москве индекс МосБиржи составил 2817,23 пункта (-3,4%, на пике отката индекс падал ниже 2750 пунктов), индекс РТС - 1321,3 пункта (-4,7%, на пике паники индикатор падал ниже 1280 пунктов - уровень конца августа 2019г); цены основных "фишек" на Московской бирже снизились в пределах 6,7%.

Доллар вырос до 67,17 рубля (+1,16 рубля).

Подешевели акции "Магнитогорского металлургического комбината" (-6,7%), "АЛРОСА" (-6,5%), "Интер РАО" (-5,8%), АФК "Система" (-5,2%), "Аэрофлота" (-5,1%), "Газпром нефти" (-5,1%), ПАО "Полюс" (-5%), "Газпрома" (-4,6%), "НОВАТЭКа" (-4,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-4,2%), "ЛУКОЙЛа" (-4,2%), ВТБ (-4,2%), "Северстали" (-4,2%), "Ростелекома" (-4%), "Магнита" (-3,9%), "РусАла" (-3,4%), "Сургутнефтегаза" (-3,3%).

Отыграли дневные потери и вышли в плюс акции "Россетей" (+1%), "Мобильных телесистем" (+0,4%).

"Второй эшелон" Мосбиржи

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами падения к вечеру выступают акции Мособлбанка (-15,8%), ПАО "Нижнекамскшина" (-14,5%), ОАО "GTL" (-11,5%), банка "Уралсиб" (-11,1%), ПАО "Фармсинтез" (-9,18).

Подорожали бумаги ПАО "Объединенные кредитные системы" (+6,4%), ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (+4,9%), "Аптечной сети 36,6" (+4,7%), "Якутскэнерго" (+2,1% и +10,2% "префы"), GDR X5 Retail (+1,5%), акции En+ (+1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:30 МСК превысил 131,89 млрд рублей (из них 25,385 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома").

Падение зарубежных фондовых индексов

В США в четверг, 27 февраля, индексы обвалились на 4,4-4,6%, доведя откат с рекордных максимумов до 10%. Скорость падения индикаторов оказалась неожиданной для многих трейдеров, пишет MarketWatch. Для индекса Dow Industrial Average снижение более чем на 10% с рекордного максимума стало самым быстрым с февраля 2018 года, когда он вошел в фазу коррекции в результате падения на протяжении девяти торговых сессий. Все три индекса могут завершить неделю наибольшим снижением со времен финансового кризиса 2008 года.

Опасения инвесторов вызывает быстрое распространение коронавируса COVID-19 за пределами Китая. На утро 28 февраля в мире, за исключением материковой части Китая, число заразившихся коронавирусом COVID-19 достигло 4,441 тыс., сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

Как прогнозирует Goldman Sachs, прибыль американских компаний в 2020 году не вырастет.

Следом упала в пятницу фондовая Азия (японский Nikkei 225 упал на 3,7%, гонконгский Hang Seng снизился на 2,4%, китайский Shanghai Composite потерял 3,7%), "минусуют" Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX теряют 2,7-3,2%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 упал на 1%) на фоне распространения коронавируса COVID-19 за пределами Китая.

Нефть также продолжила падение

По данным гонконгской газеты South China Morning Post, общее число случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире превысило 83 тыс. На утро пятницы коронавирус зафиксирован в 46 странах мира, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Нефть в пятницу также продолжает падать, обновляя минимумы более чем за 13 месяцев; цена Brent локально пробивала уровень $50 за баррель, а к вечеру находится на $0,2 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 16:30 по московскому времени составила $50,39 за баррель (-2,6% и -2,1% накануне), апрельская цена WTI - $45,36 за баррель (-3,7% и -3,4% в четверг).

Падение нефти с начала этой недели, которое превышает 13-14%, является максимальным с 2011 года.