Гендиректор "КАМАЗа" выразил надежду на решении проблемы с запчастями из Китая к маю

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - ПАО "КАМАЗ" надеется решить проблемы с комплектующими из Китая к маю, но уверенности в этом пока нет, заявил гендиректор автопроизводителя Сергей Когогин журналистам в пятницу.

"У нас есть третья декада апреля, где у нас пока нет уверенности по поставкам (из Китая - ИФ). Я могу сказать, что глобальные поставщики, например, по датчикам давления и температуры масла в двигателе компании Bosch, они фактически объявляют о форс-мажорных обстоятельствах. 100% двигателей, которые мы делаем, оснащаются датчиками Bosch. Нет у нас в стране этой специализации. Но мы же не можем без этого датчика выпустить автомобиль", - сказал Когогин после заседания комиссии РСПП по автомобильному и сельскохозяйственному машиностроению.

"Я почему-то достаточно оптимистичен. Сейчас у наших логистов и закупщиков каждый день близок к подвигу. Осознавать риски нужно до конца, чтобы их максимально нивелировать", - добавил он.

Ранее на этой неделе корпоративное издание "КАМАЗа" сообщило о возможном объявлении режима неполной рабочей недели с 20 апреля. По информации издания, такая мера может быть принята в связи со снижением объема поставок комплектующих изделий, в том числе сырья из Китая, вызванным обострением эпидемиологической обстановки из-за коронавирусной инфекции. При этом уточнялось, что подобные приказы призваны помочь избежать незапланированных простоев производства для экономии средств компании.

До этого издание сообщало, что "КАМАЗ" обеспечил себя комплектующими на первый квартал 2020 года, при этом в случае дальнейшего распространения коронавируса в Китае и в других странах-производителях комплектующих компания допускает корректировку производственных планов.

"Мы отработали март, мы понимаем, как будут поступать комплектующие в марте. Есть проблемы, потому что часть узлов и агрегатов будут приходить к нам после 15 марта. Соответственно, очень сложная задача у нашего производственного департамента, который планирует процесс производства. Пока штаб по обеспечению комплектующими говорит, что пока варианты находим", - прокомментировал Когогин ситуацию.

"Когда мы наших поставщиков стали спрашивать: "А все ли у вас в порядке, как вы зависите от Китая?", многие сказали, что у них все хорошо. Но когда стали проводить не опрос, а уже допрос с пристрастием, особенно поставщиков электронных приборов, выяснилось, что в апреле месяце у них точно возникают проблемы. Очевидно, что нам менять поставщика за столь короткий промежуток времени без потери качества крайне сложно", - добавил глава "КАМАЗа".